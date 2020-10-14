 تركيا وفرنسا: خصمان في عدة نزاعات رغم مظلة الناتو! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تركيا وفرنسا: خصمان في عدة نزاعات رغم مظلة الناتو!

"يريد أن يكون مثل نابليون" أو أن حالته تحتاج إلى طبيب نفسي، هكذا يهاجم الرئيس التركي نظيره الفرنسي ماكرون بحدة غير معهودة. ويخفي هذا الخلاف بين الرجلين تضارب في مصالح عديدة بين باريس وأنقرة.

Frankreich Paris | Staatstreffen | Erdogan und Macron (picture-alliance/AP Photo/L. Marin)

من الأسوة السياسية لماكرون الرئيس شارل دوغول تأتي المقولة: الدول ليس لديها أصدقاء فقط مصالح. والخلاف الحالي بين الرئيس الفرنسي ونظيره التركي يمكن أن تكون له دوافع شخصية، لكنه بوجه الخصوص دليل على وجود نزاعان حول مصالح استراتيجية لكلا البلدين. أتعلق الأمر بناغورني كارباخ وليبيا وسوريا أو خلاف الغاز في البحر المتوسط: ففي أهم النزاعات الحالية في المنطقة للطرفين مواقف عدوانية. والسياسة التوسعية لتركيا تواجهها في فرنسا معارضة قوية بحيث أن البلاد تعتبر نفسها قوة نظامية في منطقة البحر المتوسط.

خلاف الغاز في البحر المتوسط

لا تريد فرنسا القبول بحقيقة أن تركيا تقوم منذ شهور بالتنقيب عن الغاز في المياه قبالة قبرص والعديد من الجزر اليونانية، لأنها تطالب بالمناطق البحرية هناك لنفسها. ولهذا اختارت باريس علنا مساندة اليونان التي تعتبر الأنشطة التركية غير قانونية. وقد كشفت حادثة عسكرية في يوني/ حزيران الماضي 2020 عن توتر العلاقات بين البلدين منذ شهور. وحسب معطيات الحكومة الفرنسية صوبت في البحر المتوسط سفينة حربية لتركيا العضو الشريك في حلف الناتو عدة مرات رادار توجيه النيران على فرقاطة فرنسية ـ وهذا الاجراء يمكن اعتباره خطوة أولية لشن هجوم. والقيادة التركية تنفي الاتهامات وانتقدت من جانبها الطرف الفرنسي.

أعمال التنقيب عن الغاز من قبل تركيا في شرق البحر المتوسط

أعمال التنقيب عن الغاز من قبل تركيا في شرق البحر المتوسط

وقد ابتعد الرئيس ماكرون بوضوح عن الشريك في الناتو الذي لم يعد شريكا بالنسبة إلى فرنسا على الأقل في شرق البحر المتوسط حسب تصريحات ماكرون. وإلى جانب مصالح استراتيجية تلعب هنا أيضا أسباب اقتصادية دورا. وعُلم في سبتمبر/ أيلول الماضي 2020 أن اليونان تعتزم شراء 18 قطعة من المقاتلة الفرنسية رافال. وهذه صفقة مهمة بالنسبة إلى شركة السلاح الفرنسية داسو.

ناغورني كاراباخ

وفي النزاع حول ناغورني كارباخ ترى الحكومة الفرنسية أنها مدعوة للتحرك. ويعيش في فرنسا 600.000 أرمني ـ وهي أكبر جالية أرمنية في المهجر. وكإحدى الدول الغربية الأولى وضعت باريس إنكار القتل الجماعي بحق الأرمن في عام 2006 تحت التجريم. وحتى لو أن باريس تتحفظ في تقديم الدعم المباشر وتحاول التوسط، فإن ساسة فرنسيين يحاولون باستمرار البحث عن التقارب من الأرمن في الوقت الذي تدعم فيه أنقرة اذربيجان بالأسلحة. ويرفع الرئيس ماكرون في هذا النزاع اتهامات مباشرة ضد الحكومة التركية. وقال بأن أنقرة أرسلت مئات المرتزقة إلى منطقة الحرب، وبهذا تم تجاوز خط أحمر. والضغط على الرئيس الفرنسي يأتي أيضا من داخل حزبه. فالعديد من نواب الجمعية العامة يطالبون الحكومة بالاعتراف باستقلال منطقة ناغورني كارباخ المتنازع عليها.

ليبيا

على صعيد الحرب الأهلية في ليبيا توجد فرنسا وتركيا في معسكرين مختلفين. ففي الوقت الذي يدعم فيه ماكرون زعيم الميليشيا خليفة حفتر، يقف الرئيس التركي إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليا. وسياسة الحكومة الفرنسية في هذا الإطار مثيرة للجدل بين شركاء الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا النحو عارضت فرنسا محاولة في بروكسل لإصدار قرار منتقد لحفتر.

مسؤولية تاريخية تجاه أرمينيا: فرنسا تحاول التوسط في نزاع ناغورني كاراباخ

مسؤولية تاريخية تجاه أرمينيا: فرنسا تحاول التوسط في نزاع ناغورني كاراباخ

وبالنسبة إلى باريس تبقى هنا أيضا مصالح اقتصادية في الواجهة. فشركات فرنسية تستغل موارد نفطية في شرق ليبيا، معقل الجنرال حفتر، ولاسيما شركة توتال النفطية التي تعمل في ليبيا منذ عقود. وتركيا من جهتها تتطلع إلى دور ريادي بين الدول الاسلامية في منطقة البحر المتوسط ودعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. وبمساندة تركية نجحت في هذا العام بصد هزيمة عسكرية حاسمة في آخر لحظة ضد حفتر.

ماكرون واردوغان

والعلاقات الشخصية بين رئيسي الدولة محطمة. ففي النزاعحول موارد الغاز في البحر المتوسط راهنت القيادة التركية على خطاب عنيف ووصفت ماكرون بأنه "يرغب أن يكون نابليون". والخلاف حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد زاد من حدة الخصومة. وفي حفل تذكاري لتكريم المدرس صامويل باتي الذي قُطع رأسه من طرف إسلامي متطرف بالقرب من باريس طالب ماكرون "باسلام التنوير" وقال بأن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية "حتى لو تراجع آخرون عن ذلك". وتدخل الرئيس التركي في الجدل واتهم ماكرون بمعاداة الاسلام واقترح على الرئيس الفرنسي الخضوع لعلاج نفسي. وعلى إثرها استدعت باريس سفيرها من أنقرة بشكل مؤقت.

احتجاجات معادية لفرنسا في أنقرة بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية

احتجاجات معادية لفرنسا في أنقرة بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية

نزاع حول " شارلي إيبدو"

وانتقاد اردوغان لا يستهدف فقط ماكرون شخصيا. فالرئيس التركي يستغل الأزمة للتألق بصورته السياسية داخل بلاده وتوطيد مكانته في العالم الاسلامي. وبعدما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستتحرك بشكل أقوى ضد مجموعات اسلاموية، رد اردوغان بالدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية. وهذا مطلب يتم الترويج له حاليا في بلدان اسلامية أخرى.

والنسخة الجديدة لمجلة "شارلي إيبدو" من شأنها تأجيج هذا النزاع بنشر رسم كاريكاتوري يسخر من الرئيس التركي. واردوغان يعتبر أن مسؤولية هذا الرسم يتحملها الرئيس ماكرون: "الأجندة المعادية للاسلام للرئيس الفرنسي ماكرون تأتي بالثمار"، يقول أردوغان. كما عقب متحدث باسم الرئيس التركي الذي هاجم أيضا ما اسماه "العنصرية الثقافية". وبانتقاده لفرنسا الشريك في حلف الناتو لا يدخل اردوغان على الصعيد الداخلي في مخاطرة كبيرة. فصورة فرنسا في تركيا سلبية أكثر من صورة المانيا مثلا. وفي فرنسا تعيش في المقابل أقلية كردية كبيرة، وهذه حقيقة يدركها أيضا الرئيس الفرنسي.

أندرياس نول/ م.أ.م

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


مختارات

أزمة رسوم الكاريكاتير – لماذا طغى صوت تركيا واختفى صوت السعودية؟

كانت السعودية قبل سنوات سبّاقة في الرد على أي استفزاز للمسلمين يصدر في الغرب. فما الذي بدل الأحوال؟ لماذا صمتت السعودية؟ وما علاقة ذلك بالتنافس السعودي التركي؟  

أردوغان يضع العلاقات الألمانية الفرنسية على المحك

رغم سحب أنقرة لسفينة التنقيب من المنطقة المتنازع عليها مع أثينا، بات الاتحاد الأوروبي على وشك فرض عقوبات على تركيا، ما يضع ألمانيا في موقف لا تحسد عليه، ستجبر فيه على الاختيار بين الحليف الفرنسي والشريك التركي.  

في تصعيد جديد... أردوغان يدعو لمقاطعة البضائع الفرنسية

دعا رجب طيب أردوغان الأتراك لمقاطعة المنتجات الفرنسية، متهماً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن "حملة كراهية" ضد المسلمين. وفرنسا هي عاشر أكبر مصدر إلى تركيا وسابع أكبر سوق للصادرات التركية، وفقاً لمصدر تركي.  

مواضيع ذات صلة

Konflikt in Libyen

تحركات جديدة.. هل من أمل في إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا؟ 14.10.2020

العديد من اللقاءات الدولية من شأنها المساعدة في حل النزاع الدائم في ليبيا. لكن الوضع يبقى معقدا. بيد أن هناك بعض التطورات الجديدة تنبئ على ما يبدو باستعداد أكبر لتبني حلول وسط لدى الفاعلين.

Türkei Oruc Reis

رغم الاعتراضات.. تركيا تمدّد عمليات المسح في شرق المتوسط 25.10.2020

في خطوة ستزيد من التوتر التركي-اليوناني، وقد تؤدي بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أنقرة، مددت هذه الأخيرة عمليات المسح في شرق المتوسط بحثا عن موارد النفط والغاز.

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Istanbul

رغم التهديدات الأوروبية.. تركيا تستأنف استكشاف النفط بشرق المتوسط 12.10.2020

قررت تركيا استئناف نشاطها بشرق المتوسط لاستكشاف النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. واليونان تدين القرار التركي وتعتبره "تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  