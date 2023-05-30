 تركيا والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية صعبة وتوتر مستمر! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.05.2023

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سياسة واقتصاد

تركيا والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية صعبة وتوتر مستمر!

تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي، لكنه شريك صعب، وحتى بعد انتهاء الانتخابات وفوز أردوغان، ستبقى العديد من القضايا الخلافية قائمة بين الطرفين. لكن يبقى السؤال المهم هو ما مصير مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي؟

صورة رمزية لعلم الاتحاد الاوروبي والمسجد الأزرق في اسطنبول

رغم كل الخلافات والمشاكل والعراقبل لا تزال تركيا تريد أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي

كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى علاقاته مع تركيا؟

تنظر المفوضية الأوروبية بانتقاد إلى التوجه الاستبدادي المتزايد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. "لم يتم الالتفات إلى المخاوف الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء"، حسبما جاء في التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي حول تركيا لعام 2022.

مختارات

وهناك تراجع مستمر "حيث يزداد القلق حول السياسة الاقتصادية واقتصاد سوق فعال"، لكن ورغم ذلك يرى التقرير، أن تركيا تبقى شريكا استراتيجيا مهما في قضايا الهجرة وحماية المناخ وأمن الطاقة.

وتركيا العضو في حلف الناتو ولديها جيش مجهز بشكل جيد، تلعب دورا مهما في الوساطة بشأن اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

وقد انتفد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة التهديدات التركية لقبرص واليونان العضوين في الاتحاد الأوروبي. حيث اخترقت تركيا أكثر من مرة سيادة الأجواء والمياه الإقليمية للبلدين.

كما يطالب الاتحاد الأوروبي تركيا دائما باحترام أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل إطلاق سراح الناشط الحقوقي التركي البارز عثمان كافالا، الذي تم الحكم عليه بالسجن المؤبد عام 2022، بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة عام 2013 ضد مشروع حديقة غيزي في إسطنبول عام 2013. وتفسر حكومة العدالة والتنمية في أنقرة تلك الاحتجاجات كمحاولة للإطاحة بها وبالتالي تم اعتبار مشاركة كافالا فيها محاولة للانقلاب!

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المفوضية الاوروبية السابق جان كلود يونكر ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك

قبل خمس سنوات عقدت آخر قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قي بلغاريا

ماذا تقول تركيا؟

جاء في تحليل لوزارة الخارجية التركية "دائما كان هناك تقدم وتراجع" في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال العقود الماضية. وبعد محاولة الانقلاب المزعومة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو/ تموز 2016 والتي ردت عليها الحكومة بقوانين الطوارئ والحد من الحقوق الديمقراطية، تدهورت العلاقة بشكل كبير مع الاتحاد الأوروبي، تقول وزارة الخارجية التركية.

وجاء في تحليلها "الموقف البارد والنقدي للاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب الخبيثة في الـ 15 من يوليو/ تموز 2016، خلق أزمة ثقة. وحقيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يتفهم نفوذ منظمة "FETÖ" الإرهابية وينتقد الإجراءات التي اتخذتها تركيا، أضعف الحوار" ويعني الرئيس التركي بـ "FETÖ" مؤامرة إرهابية يقودها الداعية ورجل الدين التركي فتح الله غولان، المقيم في الولايات المتحدة.

لكن رغم ذلك، يبقى الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا مهما لتركيا، ويتم تسليط الضوء بشكل خاص على اتفاقية اللاجئين لعام 2015. حيث تأوي تركيا حوالي 3,5 مليون لاجئ سوري، ومن أجل ذلك حصلت على مساعدات مالية بنحو 9 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، قد تم دفع جزء منها.

مع العلم أن الاتفاقية هشة، ففي عام 2020 أعلن الرئيس التركي فتح الحدود البرية مع اليونان أمام اللاجئين، مستخدما إياهم كورقة ضغط ضد الاتحاد الأوروبي. لكن ورغم كل شيء، تبقى عضوية الاتحاد الأوروبي هدفا للحكومة التركية، وإنها ستصبح أحد أعضائه يوما ما. لكن على الاتحاد الأوروبي حل مشاكله الداخلية قبل ذلك، حسب تحليل وزارة الخارجية التركية.

الناشط الحقوق والمعارض التركي البارز عثمان كافالا

حكم على الناشط الحقوق والمعارض التركي البارز عثمان كافالا بالسجن المؤبد لمشاركته في احتجاجات حديقة غيزي في اسنطنبول عام 2013

هل لا تزال تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي؟

عمليا علقت بروكسل عام 2018 مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، من دون إلغائها. والمفاوضات التي بدأت عام 2005 يمكن إحياؤها الآن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. لكن بشرط أن تعترف تركيا على الأقل بشكل غير مباشر، أن جمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي. وتحتل القوات التركية منذ نحو خمسين عاما الجزء الشمالي من قبرص.

"لم تمت جهود الانضمام، لكنها في غيبوبة"، حسب رأي خبيرة الشؤون التركية أماندا باول الباحثة في مركز دراسات "مركز السياسة الأوروبية EPC" في بروكسل. ومع وجود رجب طيب أردوغان في الرئاسة هناك القليل من الأمل في الخروج من الغيبوبة. لكن الأمر لا يتعلق بتركيا فقط، وإنما بالاتحاد الأوروبي أيضا، حسب رأي أماندا باول في حديثها مع DW.

والآن ليس هناك اهتمام كبير لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبروكسل، للتعامل مع تركيا تصبح أكثر وأكثر قومية، تقول باول لـ DW وتضيف "لا تزال عضوية الاتحاد الأوروبي تتمتع بشعبية كبيرة لدى الأتراك. ولا يزال حوالي 70 بالمائة منهم يؤيدون انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي".

لاجئون على الحدود بين تركيا واليونان 29.02.2020

تستغل تركيا ورقة اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبي

مستقبل العلاقة بعد الانتخابات؟

"إنها علاقة صعبة، وقد ازدادت تدهورا مع مرور الوقت. وبكل جدية، لا أعتقد بحدوث تغيرات إيجابية" تقول أماندا باول. وقد انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تركيا بشكل صريح خلال اجتماعها مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول في يوليو/ تموز 2022. لكنها أوضحت أيضا أنه ليست هناك حاجة لمواجهة أخرى، حيث يجب أن يبقى الغرب من خلال حلف الناتو متماسكا لردع روسيا.

وقالت بيربوك آنذاك في إسطنبول خلال مؤتمر صحفي "الصداقة تعني أيضا، الاستماع إلى بعضنا حتى تتألم آذاننا" مشددة على مسألة الصداقة. وينتظر الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بعد انتهاء الانتخابات أن توافق تركيا أخيرا على انضمام السويد أيضا إلى الحلف.

ويُعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد عرقل انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، لأسباب داخلية تتعلق بالانتخابات. وقد أنهى اعتراضه على انضمام فنلندا في أبريل/ نيسان الماضي، ومن المنتظر أن يعلن موافقته على انضمام السويد أيضا في شهر يوليو/ تموز القادم.

بيرند ريغرت/ عارف جابو

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام