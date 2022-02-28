تركيا: هجرة العقول بسبب الغلاء

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ارتفع معدل التضخم في تركيا الآن إلى أكثر من 70 % ، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى الهجرة، وخاصة أصحاب الكفاءات، ممن يبحثون عن فرص عمل جيدة خارج البلاد. وقت مناسب للباحثين عن الكفاءات.
في خطوة جديدة على طريق عودة الدفء إلى العلاقات بين القوتين الإقليميتين، يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تركيا، التي كان رئيسها قد بادر إلى زيارة المملكة، في وقت تعاني بلاده من أزمة مالية واقتصادية حادة.
أكدت تركيا والسعودية عزمهما بدء حقبة جديدة من التعاون في الوقت الذي يستهدف فيه البلدان التطبيع الكامل للعلاقات بينهما والتي بدأت في الانهيار منذ عام 2013. عودة العلاقات بهذا الزخم بين البلدين حتمتها ضرورات ومصالح مشتركة.
ازدهرت في تركيا مؤخرا العملات المشفرة مثل البتكوين، وسط زيادة التضخم وتهاوي الليرة. ويعزى ذلك لرغبة الأتراك في البحث عن سبل للحفاظ على قيمة مدخراتهم. لكن خبراء يحذون من مخاطر تنامي سوق البتكوين مع غياب التشريعات اللازمة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على اليونان التوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري وأن تلتزم بالاتفاقات الدولية، في تصريحات قد تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين المطلين على بحر إيجه.
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