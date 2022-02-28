 تركيا: هجرة العقول بسبب الغلاء | العولمة 3000 | DW | 25.06.2022

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العولمة 3000

تركيا: هجرة العقول بسبب الغلاء

ارتفع معدل التضخم في تركيا الآن إلى أكثر من 70 % ، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى الهجرة، وخاصة أصحاب الكفاءات، ممن يبحثون عن فرص عمل جيدة خارج البلاد. وقت مناسب للباحثين عن الكفاءات.

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هجرة العقول بسبب الغلاء في تركيا ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - هجرة العقول بسبب الغلاء في تركيا ومواضيع أخرى 25.06.2022

Titel: WZ Kenia Beschreibung: Rhoda Akiny lebt mit ihren Kindern in Mbita am Victoria-See. Sie ist Fischhändlerin und finanzierte sich somit ihr Haus. Rechte: sind gegeben Copy: DW

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Titel: Bhutan Beschreibung: Bhutan kämpft mit den Folgen des Klimawandels. Das kleine Land stemmt sich aber mit guten Ideen gegen die Wasserkrise. Rechte: sind gegeben Copy: DW

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