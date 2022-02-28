تركيا: هجرة العقول بسبب الغلاء

بن سلمان يزور تركيا للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي في إسطنبول

في خطوة جديدة على طريق عودة الدفء إلى العلاقات بين القوتين الإقليميتين، يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تركيا، التي كان رئيسها قد بادر إلى زيارة المملكة، في وقت تعاني بلاده من أزمة مالية واقتصادية حادة.