تركيا.. ناشطون يتحدون حظر السلطات وينظمون "مسيرة الفخر" للمثليين

شارك المئات اليوم الأحد (25 يونيو/ حزيران 2023) في "مسيرات الفخر" السنوية للمثليين رافعين أعلام قوس قزح في اسطنبول بما في ذلك في حيّ نيشانتاشي الراقي بعدما منعوا من دخول ميدان تقسيم الذي كان مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013.
وطوقت الشرطة أجزاء كبيرة من المدينة الداخلية، قبيل انطلاق المسيرة في محاولة لمنعها، لكن المشاركين الذين بلغت أعدادهم بالمئات، قاموا بدلا
من ذلك، بالانتقال إلى جانب آخر من المدينة.
وانتهت مسيرة الفخر هذا العام في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا دون حصول أي مواجهات مع الشرطة أو عنف في الشوارع، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس. وأوقفت الشرطة أكثر من 40 ناشطاً، بحسب مجموعات احتجاجية، وعززت إجراءات الأمن في ميدان تقسيم ومحيطه.
طوقت الشرطة أجزاء كبيرة من مدينة إسطنبول في محاولة لمنع "مسيرة الفخر" وأفادت تقارير عن توقيف حوالي 40 ناشطا
ويخشى "مجتمع الميم" في تركيا من التعرض لمزيد من الضغوطبعد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية ثانية تستمرّ حتى 2028.
تشجيع الجماعات المناهضة للمثليين
وانتقد إيرول أوندير أوغلو من منظمة "مراسلون بلا حدود" منع الشرطة الصحافيين من العمل في محيط ميدان تقسيم في كل مناسبة تقريباً. وكتب على تويتر "الحقيقة هي أنّ حقوق الصحافيين تنتهك بشكل تعسفي".
ويعبر الرئيس التركي وممثلو الحكومة بشكل متكرر عن عدائهم للمثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي "مجتمع الميم" ويحاولون منذ سنوات منع مسيرة الفخر السنوية.
وقبل الانتخابات وبعدها، اتّهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري المعارض والأحزاب المتحالفة معه بتأييد المثليين، متعهّداً أنّ هذا "المجتمع" لن يدخل أبداً حزب العدالة والتنمية.
وحذّر مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا نيلس موزنيكس الجمعة من أنّه "من خلال تكثيف الخطاب المناهض للعابرين جنسياً، ساعدت الحكومة في إثارة التحيّز وشجّعت الجماعات المناهضة للمثليين في تركيا، والتي دعا بعضها لاستخدام العنف ضد مجتمعات المثليين". وقال "تحت حجّة حماية القيم العائلية، تحرم السلطات المثليين من الحقّ في العيش بحريّة".
ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب)
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
ساو باولو ـ أكبر مسيرة للمثليين في العالم
تحت علم بألوان قوس قزح كبير سار الأحد (11 يونيو/حزيران) ملايين الأشخاص في مسيرة للمثليين عبر شوارع ساو باولو في البرازيل. وحسب مصادر المنظمين كان هذا الحدث، بمشاركة أربعة ملايين شخص، أكبر مسيرة لمجتمع الميم في العالم ويتم الاحتفال به منذ 27 عاما في البرازيل.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
"سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة"
تحت شعار "نريد سياسة اجتماعية لهوية جنسية مختلفة" سارت المسيرة عبر شوارع ساو باولو البزازيلية
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
مسيرة في شوارع هوليود
أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نُظمت مسيرات في كبريات المدن: في لوس إنجليس اجتذب موكب المثليين الآلاف من الأشخاص عبر شارع هوليود. وهذا الموضوع مثير للجدل سياسيا في أمريكا، إذ يحاول ساسة محافظون حظر العمليات الجراحية لتغيير الهوية الجنسية.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
بايدن يدعو إلى حفل في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى حفل بمناسبة مسيرة المثليين داخل البيت الأبيض في 10 يونيو/حزيران 2023، وقال "نحبكم ونستمع إليكم وأنتم جزء من المجتمع". وعقب إصدار قوانين تمييزية ضد المثليين في العديد من الولايات الأمريكية فإن دعم الحكومة المكزية يشكل إشارة هامة لمجتمع الميم.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
تل أبيب معقل التسامح
تل أبيب تعد معقلا للتسامح في الشرق الأوسط: فنحو 150 ألف شخص احتفلوا الأسبوع الماضي في المدينة الإسرائيلية على البحر المتوسط. وجاءت مسيرات المثليين هذا العام على وقع توترات سياسية داخلية. ويخشى مجتمع الميم بسبب الإصلاحات القانونية تدهورا لحقوق أعضائه.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
ذكرى "الزواج للجميع" بفرنسا
في فرنسا خرج أعضاء مجتمع الميم في نهاية الأسبوع في مسيرات: وفي تولوز لم يتم الاحتفال فقط بالتنوع، بل أيضا بالذكرى العاشرة للزواج للجميع في فرنسا.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
روما تحتفل رغم الإجراءات الحكومية
بالنسبة إلى مجتمع الميم في إيطاليا كانت "مسيرة روما" هذه السنة مهمة للغاية، لأن رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني أعلنت عدة مرات أنها تنوي التحرك ضد مجموعة الضغط من المثليين. وقبيل المسيرة ألغت الحكومة المحلية في روما جميع المساعدات الموعودة. وبالرغم من ذلك احتفل واحتج الآلاف من الأشخاص في المدينة الأبدية.
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في "شهر الفخر".. مسيرات حاشدة لـ"مجتمع الميم" في عدد من مدن العالم
مطالب بحقوق المثليين في كوسوفو
المشاركون في مسيرة للمثليين في بريشتينا يطالبون بالحرية والمساواة داخل مجتمع كوسوفو. وفي الوقت الذي يتم فيه قبول المثلية في أوروبا الغربية يرفض الكثير من الناس في أوروبا الشرقية مجتمع الميم.