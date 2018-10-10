تركيا: مصرع ثمانية مهاجرين في غرق مركب قبالة أزمير

كشفت مهاجرة سرية عراقية عن حادث غرق لمركب يقل عشرات المهاجرين السريين من السواحل التركية نحو الجانب الأوروبي من البحر. على إثر ذلك أطلق خفر السواحل التركي عملية إنقاذ واسعة، عثر خلالها على جثث ثمانية مهاجرين، ستة منهم على الشاطئ واثنان في الماء. فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين.

وتحدثت المهاجرة العراقية عن قارب كان يقل 25 مهاجرا غرق في البحر، كما جاء في بيان لخفر السواحل.

يشار إلى أن تركيا، التي تستقبل اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وحوالى 300 ألف عراقي، بلد عبور مهم للأشخاص الذين هجرتهم النزاعات في الشرق الأوسط ويسعون للوصول إلى أوروبا. ولم تتضح وجهة القارب أو من أين أبحر.

ويشار إلى أن مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء عبروا الممر المائي بين تركيا واليونان في عام 2015 قبل أن تحد أنقرة من تدفق المهاجرين بموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)