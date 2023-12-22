تركيا.. مداهمات واعتقال العشرات للاشتباه بصلاتهم بتنظيم داعش

ألقت السلطات التركية القبض على أكثر من 300 شخص للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش في عملية أمنية ضد التنظيم شملت مناطق واسعة كان أبرزها في أنقرة وإسطنبول وإزمير، حسبما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم الجمعة (22 كانون الأول/ ديسمبر 2023) إن السلطات التركية اعتقلت 304 للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها في 32 إقليما. وأضاف يرلي كايا على منصة إكس أن أغلبية الاعتقالات جرت في أكبر ثلاث مدن في البلاد وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير. وأشار إلى أن العمليات الأمنية نفذت في وقت متزامن في كل أنحاء البلاد.

وقال "لن نسمح حتى للإرهابيين بأن يلتقطوا أنفاسهم من أجل الحفاظ على السلام والوحدة لشعبنا. سنواصل معركتنا بجهود مكثفة من قواتنا الأمنية". وعرض لقطات للعمليات الأمنية أظهرت الشرطة تقتحم شققا وبنايات وتدفع مشتبها بهم داخل مركبات. و في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال كايا إنّه "تمّ توقيف 86 مشتبهاً بهم في اسطنبول وحدها".

وتمكن تنظيم "داعش" الإرهابي من السيطرة على ما يصل إلى ثلث مساحة العراق وسوريا في أوج قوته في 2014. وعلى الرغم من هزيمته بعد ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات.

ونفذ التنظيم العديد من الهجمات في أنحاء تركيا أحدها على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017 قتل فيه 39 شخصا، بينما قُتل 109 أشخاص في 2015 في هجوم آخر نُسب إلى التنظيم الجهادي أمام محطّة قطارات أنقرة المركزية.

وكثفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" والمسلحين الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فجر مسلحون أكراد عبوة ناسفة قرب بناية حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ع.أ.ج/ ع ج (رويترز، أ ف ب)