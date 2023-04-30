تركيا: محرم إنجه يرفع الراية البيضاء وينسحب من السباق

أعلن المرشح للرئاسة التركية محرم إنجه اليوم الخميس (11 مايو/أيار 2023) انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل الموافق 14 أيار/مايو.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز فرص أكبر منافسي الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لكنها أيضاً تضيق مجال المنافسين أمامه وتثير حالة جديدة من عدم اليقين في المنافسة حول كيفية تصويت أنصاره.

وكان استطلاع للرأي أظهر في وقت سابق تخلف أردوغان عن منافسه كمال كليجدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبيل الاقتراع.

وقال إنجه، للصحفيين في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الخميس: "إنني انسحب من السباق. إنني أفعل هذا من أجل وطني"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف إنجه "أطلب من كل منزل في تركيا صوت واحد" لصالح حزب "البلد" في الانتخابات البرلمانية المتزامنة.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من نفي إنجه صحة شريط جنسي مزعوم وادعاءات بأنه تلقى رشاوى للترشح للرئاسة وتقسيم أصوات المعارضة.

وألغى إنجه عدة فعاليات انتخابية كان مقرر الظهور فيها متذرعا بأسباب صحية أمس الأربعاء. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي في تركيا بنسبة 5.7 بالمائة بعد إعلان إنجه. وارتفع مؤشر بورصة اسطنبول للبنوك بنسبة 9.2 بالمائة.

وسيواجه أردوغان الآن زعيم المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو والسياسي القومي سنان أوغان. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، فسيتم إجراء جولة إعادة في الانتخابات في 28 أيار/ مايو المقبل.

وترشح إنجه للانتخابات الرئاسية عن حزب "الشعب الجمهوري" في عام 2018، لكنه خسر أمام أردوغان. ثم أصبح منتقدا لحزب الشعب الجمهوري بشكل متزايد وأسس حزب "البلد" في عام 2021.

ع.ح./أ.ح. (رويترز ، د ب أ)