تركيا .. مبادرات من السكان من أجل بيوت آمنة من الزلازل

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قبل عقود تعرضت مدينة دوزجي التركية لزلزال مدمر. وخاض بعض السكان هناك معركة استمرت عقودًا من أجل مأوى آمن. وأسسوا تعاونية سكنية تشرف على بناء منازل مقاومة للزلازل وبأسعار مقعولة.
زيارتان قام بهما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى كل سوريا وتركيا لم تفصل بينهما إلا عدة ساعات. تقول مصر إن الهدف من الزيارتين هو إبداء الدعم والتضامن عقب الزلزال الذي ضرب البلدين. لكن قد يكون للزيارتين هدف آخر.
بعد كارثة الزلزال المدمر تشهد تركيا جدلا حادا حول الانتخابات العامة وفيما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد، أم أن أردوغان سيؤجلها؟ المعارضة تريد الالتزام بالموعد المحدد، لكن هل هذا ممكن؟
ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا إلى أكثر من 50 ألف شخص. وبحسب مسؤول تركي وآخر في المعارضة السورية فإن نحو 40 ألف سوري غادروا تركيا إلى شمال غرب سوريا في أعقاب الزلزال.
عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اضطر آلاف السوريين إلى العودة من المناطق المنكوبة في تركيا إلى بلادهم. مراقبون يخشون على حياتهم في سوريا أو إغلاق باب عودتهم إلى تركيا.
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