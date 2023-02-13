 تركيا .. مبادرات من السكان من أجل بيوت آمنة من الزلازل | DW الأخبار | DW | 28.02.2023

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DW الأخبار

تركيا .. مبادرات من السكان من أجل بيوت آمنة من الزلازل

قبل عقود تعرضت مدينة دوزجي التركية لزلزال مدمر. وخاض بعض السكان هناك معركة استمرت عقودًا من أجل مأوى آمن. وأسسوا تعاونية سكنية تشرف على بناء منازل مقاومة للزلازل وبأسعار مقعولة.

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