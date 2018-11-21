تركيا: لا يوجد عائق أمام اجتماع أردوغان مع ولي العهد السعودي

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه "لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حال ورود طلب من الأخير". ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية اليوم الجمعة (23 موفمبر/ تشرين الثاني 2018)، عن جاويش أوغلو قوله "يمكننا عقد الاجتماع ولكن الأمر متروك للرئيس أردوغان".

وكان المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، صرح مؤخرا أن أردوغان قد يلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة الدول العشرين التي من المقرر أن تنعقد في الأرجنتين.

يذكر أن الرئيس التركي كان قد صرح بأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية الشهر الماضي تم بأوامر عليا، غير أنه قال إنه لا يمكن أن يصدّق ولو لثانية "أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمر بقتل خاشقجي"، كما طالب بتسليم الأشخاص المتورطين في قتله لمحاكمتهم في تركيا، ولكن السعودية رفضت وقالت إنه سوف يتم محاكمتهم في المملكة.

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في سياق متصل، قال مولود جاويش أوغلو إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تظهر أنه سيغض الطرف عما حدث أيا كان الأمر.

ويوم الثلاثاء تعهد ترامب بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية رغم قوله إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ربما كان يعرف بخطة قتل خاشقجي الشهر الماضي.

وقال جاويش أوغلو لتلفزيون (سي.إن.إن ترك) إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا عن تسجيل صوتي يتعلق بمقتل خاشقجي، وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة تركية جاء فيه أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أي) لديها تسجيل يأمر فيه الأمير محمد بن سلمان "بإسكات خاشقجي".

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ، رويترز)