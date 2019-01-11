تركيا: لا اتفاق مع واشنطن حول منطقة آمنة في سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء (24 تموز/يوليو 2019) إن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا لا ترضي تركيا مضيفا أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن، فيما أكدت السفارة الأمريكية في تركيا أن الجانبين ملتزمان بتحقيق تقدم في هذا الملف.

وأضاف وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة أن "تركيا تشعر بوجود نوع من المماطلة في المقترحات الأميركية الجديدة". وتابع "يجب أن نتوصّل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد".

وأجرى البلدان محادثات الثلاثاء بعد أن هددت تركيا مراراً بشنّ هجوم على المقاتلين الأكراد في سوريا. وقالت السفارة الأمريكية في تركيا اليوم الأربعاء إن واشنطن وأنقرة ملتزمتان بتحقيق تقدم سريع وملموس بشأن خارطة الطريق المتفق عليها بشأن مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا.

وتشعر تركيا بالغضب من الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وفي المبدأ يتفق البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا لكنهما يختلفان بشأن عمقها وكذلك على من يتولى الإشراف عليها.

وبالفعل اكد جاويش أوغلو أن البلدين لم يتفقا على مدى عمق المنطقة الآمنة ومن ستكون له السيطرة عليها وما إذا كان سيتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل منها.

وقال أيضا إن اجتماع مسؤولين من الجيش الأمريكي مع قائد بوحدات حماية الشعب الكردية في اليوم نفسه الذي أجرى فيه جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، محادثات في وزارة الخارجية التركية ، يشير إلى أن واشنطن "لا تتعامل بنية صادقة"، حسب تعبيره.

وكان الوزير التركي قد قال يوم الاثنين إنه إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا وإذا استمرت التهديدات ضد تركيا فسوف تبدأ أنقرة عملية عسكرية شرقي نهر الفرات، وهي خطوة هددت أنقرة باتخاذها فيما سبق.

ح.ع.ح/أ.ح(أ.ف.ب، رويترز)