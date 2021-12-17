تركيا: كلب يتحول إلى نجم على الإنترنت

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كلب ضال في تركيا يصبح أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي. يتنقل الحيوان المحب للسفر المسمى "بوجي" بوسائل النقل العام المحلية في مدينة اسطنبول. والكلب لديه عشرات الآلاف من المعجبين على انستغرام وتويتر.
قالت شرطة إسطنبول إنه تم القبض على دبلوماسي أمريكي يعمل بالسفارة الأمريكية ببيروت لبيعه جواز سفره لسوري يحاول السفر إلى ألمانيا، موضحة أن الدبلوماسي المقصود عُثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار وأنه ما زال محتجزا.
كشفت السلطات في إسطنبول أنه توفي بالمدينة وحدها، 22 شخصا من بينهم 11 أجنبيا بمادة الميثانول السام، مضيفا أن 21 آخرين حالتهم خطيرة في المستشفيات. وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا لاحتساء كحوليات "غير قانونية".
وسط أزمة العملة في تركيا، تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة أنقرة، حيث ألقي القبض على 90 طالباً على الأقل، وكذلك في مدينة اسطنبول التي شهدت خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وفقاً للمنظمين.
بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.
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