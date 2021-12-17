تركيا: كلب يتحول إلى نجم على الإنترنت

تركيا.. اعتقالات في أنقرة واحتجاجات بإسطنبول ضد انهيار الليرة

وسط أزمة العملة في تركيا، تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة أنقرة، حيث ألقي القبض على 90 طالباً على الأقل، وكذلك في مدينة اسطنبول التي شهدت خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وفقاً للمنظمين.