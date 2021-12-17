 تركيا: كلب يتحول إلى نجم على الإنترنت | مراسلون حول العالم | DW | 31.12.2021

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مراسلون حول العالم

تركيا: كلب يتحول إلى نجم على الإنترنت

كلب ضال في تركيا يصبح أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي. يتنقل الحيوان المحب للسفر المسمى "بوجي" بوسائل النقل العام المحلية في مدينة اسطنبول. والكلب لديه عشرات الآلاف من المعجبين على انستغرام وتويتر.

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