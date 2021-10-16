 تركيا: كلب اسطنبول الشهير | مراسلون حول العالم | DW | 22.10.2021

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مراسلون حول العالم

تركيا: كلب اسطنبول الشهير

يعيش الكلب الشارد "بوجي" أحلى ايام حياته في اسطنبول. فهو يستخدم وسائل النقل المحلية مجاناً ويلقى مودة وترحيب الجميع، ليس هذا فحسب بل اصبح له الآن موقع الكتروني على انستغرام وتويتر وعشرات آلاف المتابعين.

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