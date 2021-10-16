تركيا: كلب اسطنبول الشهير

تركيا تعتزم ترحيل سوريين بتهمة "السخرية من الأتراك"

السلطات التركية تعلن اعتقال سبعة أشخاص بتهمة "السخرية من الأتراك" وتقول إنها ستطردهم إلى سوريا، بعد مشاركتهم في حملة "أكل الموز" الساخرة من حادثة مشاجرة بين سوريين وأتراك في إسطنبول.