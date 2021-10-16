تركيا: كلب اسطنبول الشهير

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يعيش الكلب الشارد "بوجي" أحلى ايام حياته في اسطنبول. فهو يستخدم وسائل النقل المحلية مجاناً ويلقى مودة وترحيب الجميع، ليس هذا فحسب بل اصبح له الآن موقع الكتروني على انستغرام وتويتر وعشرات آلاف المتابعين.
مازالت تبعات "استفزازات الموز" تتواصل في تركيا، إذ أحالت السلطات أكثر من 45 سورياً إلى مراكز الترحيل بسبب منشورات اعتبرتها "استفزازية" بحق الشعب التركي.
هدد الرئيس التركي بطرد سفراء دول غربية طالبوا بالإفراج عن الناشط عثمان كافالا، لكنه تراجع عن ذلك وتم نزع فتيل أزمة دبلوماسية وشيكة، فما سبب هذا التراجع؟ ولماذا تثقل الأزمات المتتالية كاهل علاقات تركيا مع الغرب؟
طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات التركية إيقاف ترحيل صحفي سوري إلى بلاده بسبب فيديو ساخر عن "الموز". وذكرت المنظمة أن الصحفي قد يواجه "عقوبة انتقامية" في سوريا.
السلطات التركية تعلن اعتقال سبعة أشخاص بتهمة "السخرية من الأتراك" وتقول إنها ستطردهم إلى سوريا، بعد مشاركتهم في حملة "أكل الموز" الساخرة من حادثة مشاجرة بين سوريين وأتراك في إسطنبول.
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