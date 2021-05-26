 تركيا: فضيحة زعيم المافيا تهدد عرش أردوغان! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.05.2021

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سياسة واقتصاد

تركيا: فضيحة زعيم المافيا تهدد عرش أردوغان!

زعيم المافيا سادات بكر يفضح العلاقات بين الحكومة التركية وعالم الإجرام في تركيا. وعلى الرئيس أردوغان ووزير داخليته توضيح الموقف، كما يتعين عليهما التعامل مع تراجع شعبية أردوغان وحزبه في استطلاعات الرأي.

الرئيس أردوغان في أنقرة (18 مارس/ آذار 2018)

بعد أسابيع من الصمت وجد الرئيس التركي نفسه مضطرا للحديث عما كشفه زعيم المافيا الهارب سادات بكر

عبر رسائل فيديو تخصه، تسبب زعيم المافيا سادات بكر في ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وهناك سبعة مقاطع فيديو له على شبكة "يوتيوب"، انتشر كل واحد منها على نطاق واسع وتصدر عناوين الصحف في تركيا منذ ذلك الحين.

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فيما أعلن رئيس هيئة الادعاء في اسطنبول إبعاد مدع عام عن التحقيق في فضيحة الفساد التي تهز تركيا بعد "زعمه" أن الشرطة أعاقت التحقيق فيها، اتهمت المعارضة التركية رئيس الوزراء بمحاولة "تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة".

تلاحقت الأزمات وتصاعدت الانتقادات بصورة غير مسبوقة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، فعجت الساحة التركية بالكثير من التطورات في مؤشر على تحول وشيك، قد يساهم في تقويض شعبية "السلطان" وبالتالي فتح صفحة جديدة في البلاد.

وجه سادات بكر في رسائله اتهامات شنيعة لسياسيين معروفين من الحزب الحاكم، زاعما أنهم متورطون في القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة والعديد من الأنشطة الإجرامية الأخرى. وفي الوقت نفسه، وفقا لبكر، قامت الحكومة التركية بحمايته من الملاحقة الجنائية لسنوات؛ لدرجة أن الحكومة نفسها وفرت له الحماية الشرطية.

سادات بكر، البالغ من العمر 49 عاما، كان معروفا لدى الرأي العام التركي لفترة طويلة. ويعتبر من ركائز عالم الإجرام في تركيا، وتعرض للمحاكمة عدة مرات بتهم القتل العمد والشروع في القتل والاختطاف وأدين "بتأسيس منظمة إجرامية".

واستهدف بكر في رسائله بالفيديو وزير الداخلية سليمان صويلو على وجه الخصوص. وكان الوزير قد حذره عندما تم فتح تحقيقات ضده، وبفضل ذلك فقط كان قادرا على الفرار من تركيا في عام 2020 والانتقال إلى دبي، كما يقول بكر في مقطع فيديو. وفي مقابل ذلك، دعمت المافيا المسيرة المهنية لوزير الداخلية، حسب زعم سادات بكر.

زعيم المافيا التركية سادات بكر يبعث برسائل فيديو خطيرة من منفاه

زعيم المافيا التركية سادات بكر يبعث برسائل فيديو خطيرة من منفاه في دبي

ونظرا لأنه طيلة أسابيع لم يجر بداية فتح تحقيقات قضائية، فلا يوجد حتى الآن وضوح بشأن ما هو حقيقي وما هو دون ذلك في تلك الادعاءات. والشيء الوحيد الواضح هو أن الخناق يضيق على سليمان صويلو، والمعارضة مصرة على استقالته.

وهذا الأسبوع (الإثنين 24 مايو/ أيار) واجه صويلو المزاعم في بث على محطة "خبرتورك" التلفزيونية وقال إن مزاعم بكر أكاذيب محضة وهي جزء من حملة تشهير واسعة النطاق يتم توجيهها من الخارج. ودافع صويلو عن نفسه قائلا: "لست أنا المستهدف وإنما تركيا كلها".

صمت مضر من قبل أردوغان

ظهور بكر على موقع يوتيوب يعني مزيدا من الضرر بصورة رجب طيب أردوغان. فلفترة طويلة، ظل الرئيس التركي صامتا بشأن تصريحات زعيم عالم الإجرام، لكن فقط بعدما جرى النقاش علنا لأسابيع  حول ما كشفه الزعيم، رأى أردوغان نفسه مضطرا إلى اتخاذ موقف وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي: "إنه لمن دواعي الأسى أن نرى في بلدنا أناسا بائسين يحصلون على المساعدة من عصابات المافيا. المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية هي من نفس نوع (تلك) الأفعى السامة".

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (22/4/2019)

أصوات المعارضة تتعالى مطالبة بتقديم وزير الداخلية سليمان صويلو لاستقالته

ويرى الباحث السياسي إبراهيم أوسلو، من مركز أنقرة للدراسات الاجتماعية (ANAR) أن تصريح أردوغان جاء متأخرا جدا. وقال أوسلو: "إذا قام أحد الهاربين  بقذف وإهانة الحكومة، فيجب على حزب العدالة والتنمية الحاكم التحرك على الفور وتشكيل لجنة تحقيق في البرلمان". وفي رأي أوسلو أن القضية برمتها هي أيضا فشل ذريع للحكومة؛ بسببضعف الثقة بالفعل في القضاء والدولة. "كان ينبغي على حزب العدالة والتنمية أن يعلن على الفور أنه سيتخذ إجراءات حازمة ضد المنظمات الإجرامية"، يؤكد أوسلو.

حزب العدالة والتنمية الحاكم يواجه أزمة ثقة؟

وبحسب استطلاعات للرأي، فإن ما كشفه بكر له بالفعل تأثير سلبي على شعبية الحزب الحاكم، فوفقا لاستطلاع أجراه معهد استطلاعات الرأي التركي (Metropoll)، فإن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية لا تتجاوز 27 بالمائة، وهذا سيكون انخفاضا بنسبة 33 بالمائة منذ الانتخابات الأخيرة في يونيو/ حزيران 2018.

مشاهدة الفيديو 02:40

هكذا تسبب اردوغان في تراجع شعبية حزبه..

ووفقا لاستطلاع آخر، فإن الرئيسأردوغان نفسه فقد مؤخرا الكثير من شعبيته بين المواطنين، فبنسبة تأييد تبلغ 40 في المائة، يعني ذلك أنه يحل في المرتبة الرابعة فقط، خلف عمدة أنقرة وعمدة إسطنبول، المنتميين إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وكذلك ميرال أكسينر، زعيمة حزب الخير المعارض، المعروف اختصارا باسم (IYI).

ويوضح إبراهيم أوسلو أن الانخفاض في استطلاعات الرأي يرجع في الأساس إلى الأزمة الاقتصادية وسوء الأحوال الناجم عن وباء كورونا، ويقول "قد لا يكون لإشكالية بكر تأثير مباشر على نتائج استطلاعات الرأي، لكنها ستزعزع الثقة في الحكومة على المدى البعيد".

إبراهيم أوسلو، مدير معهد أبحاث الرأي التركي ANAR

الثقة في أحزاب الحكومة التركية ستتزعزع بشكل متواصل، حسب رأي إبراهيم أوسلو، الخبير في أبحاث الرأي

وفي المقابل، يرى الباحث السياسي، باريش دوستر، من جامعة مرمرة في إسطنبول، أن مقاطع الفيديو سيكون لها فعلا تأثير فوري. "سيكون هناك انهيار في شعبية حزب العدالة والتنمية في استطلاعات الرأي ولابد من حدوث معجزة كي تتعافى الحكومة." لأنه بالنسبة للمعارضة، فإن مزاعم بكر هي نقطة انطلاق لانتقاد الحكومة، بحسب دوستر.

المافيا والسياسة فريق منسجم!

يشير فكري ساغلار، النائب عن أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، إلى أن قضية بكر ليست حالة معزولة، بل تُظهر مشكلة أساسية في تركيا "لم تنجح الحكومة أبدا في إبعاد نفسها عن الجريمة المنظمة (...) . اليوم أصبحت المافيا قريبة جدا من الحكومة. وحقيقة أن الحكومة والمافيا قريبان من بعضهما البعض تتضح بجلاء من خلال رسائل فيديو بكر".

ما كشفه زعيم المافيا، سادات بكر يذكر العديد من الأتراك بفصل مظلم في التاريخ التركي: ففي وقت مبكر من تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك افتراضات بوجود العديد من التشابكات بين كبار المسؤولين الحكوميين وعالم الإجرام. وجرى افتراض أن جرائم القتل السياسي أو الحالات التي يختفي فيها الأشخاص ببساطة يتم القول بأنها نتيجة مكائد المنظمات الإجرامية. ولم تكن هناك أدلة ملموسة على وجود صلات مع الدوائر الحكومية، وكانت الصحافة التركية تصف الشبكة الغامضة بأنها "دولة عميقة".

زعيم المافيا التركية علاء الدين كاكيتشي محاطا برجال الشرطة بزي مدني (14/10/2004)

تم إطلاق سراح زعيم المافيا التركية علاء الدين كاكيتشي إثر عفو عام بسبب جائحة كورونا، بينما بقي صحفيون ومعارضون في السجون.

هل تتقارب الحكومة مع عالم الإجرام؟

رغم ذلك، فقد حدث مرارا وتكرارا في الماضي القريب ظهور شخصيات من المافيا، ومعظمهم من أوساط اليمين المتطرف، في فلك ممثلين للحكومة رفيعي المستوى. ففي أبريل/ نيسان 2020، تم إطلاق سراح علاء الدين كاكيتشي زعيم المافيا اليميني المتطرف بشكل مبكر، مع حوالي 90 ألف سجين آخر على إثر عفو عام يتعلق بوباء كوفيد-19. في حين ظل العديد من الصحفيين والمعارضين أو السجناء المصابين بأمراض مزمنة رهن الاحتجاز. وبعد الإفراج عن كاكيتشي، كان هناك اجتماع مثير للجدل مع السياسي الحكومي دولت بهتشلي، الشريك الأصغر لأردوغان في الحكومة ورئيس حزب الحركة القومية المتطرف، وكلاهما يعتبر من المؤيدين لحركة "الذئاب الرمادية" اليمينية المتطرفة، وهما قريبان أيضا من الناحية السياسية.

دانيال ديريا بيلوت، هلال كويلو/ ص.ش

  • Fattah al-Sisi (Reuters)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    السيسي وأردوغان - علاقة عُقدتها الأخوان المسلمون

    مصر من بين الدول التي لم يصدر عنها أي رد فعل تجاه فوز أردوغان بالولاية الثانية في الانتخابات الرئاسية. العلاقة بين البلدين تعرف عداءً منذ عزل مرسي. ففي الوقت الذي يقول فيه أردوغان إن عبد الفتاح السيسي صعد إلى الحكم عبر الانقلاب على الشرعية، واصفا إياه بـ"الطاغية"، ترى القاهرة أن أردوغان هو أكبر داعم لما تصفه بـ"إرهاب الإخوان".

  • Istanbul Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    آل زايد وأردوغان- عداء مزمن

    يبدو جليا أن العلاقات التركية الإماراتية تتسم بتوتر ناتج عن اختلاف حول ملفات قديمة وأخرى جديدة، يأتي في مقدمتها ملف الأزمة الخليجية، وموضوع الإسلام السياسي، فضلا عن الاتهامات التي يوجهها الإعلام التركي لبعض الجهات، إذ يتهمها بالمساهمة في الانقلاب الفاشل على أردوغان. الإمارات لم تهنئ رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بل استهزأت شخصيات سياسية من هذا الفوز ودونت في حساباتها ساخرة منه.

  • China G20 Muhammad bin Salman (picture-alliance/AP Images/N. Asfouri)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    محمد بن سلمان وأردوغان- تنافس على الزعامة

    السعودية بدورها لم تصدر أي بيان تهنئة بعد فوز أردوغان، كما لم تبعث أية رسالة بهذا الخصوص. مراقبون يشيرون إلى التنافس الدفين؛ غير الظاهر بين البلدين على زعامة العالم الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى الاختلافات التي لا تجمع موقف البلدين، وكان أبرزها: ملف الإسلام السياسي والأزمة الخليجية.

  • Syrien Präsident Baschar al-Assad (picture-alliance/dpa)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    بشار الأسد- خصم أردوغان اللدود!

    العلاقة بين سوريا وتركيا هي الأخرى، لا تسلم من توتر وتشنج. ويبدو أن بشار الأسد لن يهنئ أردوغان بفوزه، خاصة وأنه طالب في مرات كثيرة بإسقاط الأسد. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال في في خطاب الفوز في الانتخابات: "إن تركيا ستواصل "تحرير الأراضي السورية"، حسب تعبيره، حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان".

  • Irak Haider al-Abadi, Ministerpräsident (Reuters TV)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    العبادي- لا تهنئة حتى الآن!

    لم يصدر لحدود الساعة أي تهنئة عراقية لأردوغان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة. العلاقات تتسم بكثير من التوتر بين البلدين، و يعود تاريخ احدثها إلى عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، يبدو أنه ما يزال مستمرا، بالرغم من التقارب الذي يحاول البلدان خلقه، إلا أن طابع التوتر هو الطاغي على العلاقات بين العراق وتركيا.

  • Türkei, Istanbul: Islamkonferenz: Recep Tayyip Erdogan trifft Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (picture-alliance/C. Oksuz)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الشيخ تميم أول المهنئين

    كانت قطر أولى المهنئين لأردوغان. وقد اتصل الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس التركي بأردوغان فور ظهور النتائج وهنأه على النجاح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين البلدين، يطبعها تحالف بين الجانبين في المجال العسكري والاقتصادي. كما أن تركيا وقفت لجانب قطر خلال الأزمة الخليجية، وهو دليل على متانة العلاقة بين بلدين توحدت مواقفهما في قضايا كثيرة.

  • Türkei Recep Tayyip Erdogan - Rached Ghannouchi in Ankara (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الغنوشي- تهنئة بنكهة التحالف

    هنأ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية أردوغان بفوزه. وقال في تدوينة على فيسبوك: "أتقدم بتهاني حزب حركة النهضة التونسية للشعب التركي على نجاح انتخاباته الرئاسية والتشريعية، كما نتقدم بالتهنئة للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحلفائه على الثقة المتجددة التي حصلوا عليها من شعبهم". يشار إلى أن حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية التركي تجمعهما نقاط مشتركة، كالمرجعية الإسلامية للطرفين.

  • Marokko | Premierminister Saadeddine Othmani (Getty Images/AFP/P. Domingo)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    سعد الدين العثماني- تهنئة بأمنية دوام العلاقة

    يعتبر المغرب من بين الدول التي تربطها علاقة حسنة بتركيا. إذ لا تعرف تشنجات بقدر ما تعرف اتفاقيات وشراكات مستمرة بين الطرفين. ويعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي، من الجهات التي تظهر دعمها لحزب العدالة والتنمية التركي. ويعرف الاستثمار التركي في المغرب طريقا نحو التطور في كل مرة. وكان سعد الدين العثماني من بين المهنئين الأوائل لأردوغان في الولاية الأولى، في انتظار تهنئته له بهذه الولاية.

  • Sudan Der türkische Präsident Erdogan auf Staatsbesuch (picture alliance/abaca/K. Ozer )

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    عمر حسن البشير- حليف أردوغان القديم

    عمر حسن البشير، رئيس السودان، كان من أول المهنئين لأردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وبعث الرئيس السوداني، برقية تهنئة لأردوغان. كما أن البلدين تجمعها علاقات اقتصادية مهمة، تتمثل بالأساس في الاستثمار التركي، فضلا عن التعاون العسكري بين الجانبين. إعداد مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش