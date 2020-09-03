تركيا ـ مغنية ألمانية تقبع في السجن بتهمة "الإرهاب"

رفضت محكمة تركية اليوم الخميس (الثالث من سبتمبر/أيلول)، الإفراج عن مغنية ألمانية من أصل كردي، تحاكم بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وصدر حكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بحق المغنية، واسمها الفني هوزان كين، في تشرين ثان/ نوفمبر 2018، بتهمة عضويتها في حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".

وقد أعيدت محاكمتها في آب/أغسطس الماضي بعد أن قضت محكمة الاستئناف بأنه "لا يوجد دليل واضح" على أن المغنية كانت عضوة في منظمة إرهابية.

وطلب المدعي العام في مقاطعة ادرنه، شمال غربي تركيا، الإفراج عن كين، مشيرا إلى الوقت الذي قضته بالفعل في السجن وظروفها الصحية، والظرف العام داخل السجون في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان اليوم أول ظهور للمغنية السجينة أمام المحكمة، وقال محاموها إنهم سيتقدمون باستئناف ضد قرار المحكمة.

ومن المتوقع صدور حكم بعد أن تتلقى المحكمة التقرير الطبي الخاص بكين، وستبدأ عملية الفحص الطبي في 18 أيلول/سبتمبر الجاري. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة 20 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وجرى اعتقال المغنية الألمانية الكردية في حزيران /يونيو 2018 في "ادرنه" عندما اعترضت الشرطة حافلة تعود لحملة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وكانت المغنية على متنها.

ع.ج.م (د ب أ)