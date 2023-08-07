تركيا ـ انفجار هائل في مصنع للكيماويات وآخر في صوامع للحبوب

وقع انفجار هائل اليوم الإثنين (السابع من أغسطس/ آب) في مصنع للكيماويات في ولاية تكيرداغ ، مما أدى إلى استدعاء عدة فرق إطفاء للسيطرة على الوضع، وهو الثاني الذي يقع شمال غربيتركيا.

وذكر موقع تركيا الآن" أن الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من موقع الانفجار. وأضافت أن السلطات المحلية قد أغلقت المنطقة وأعلنت حالة الطوارئ.

لم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا حتى اللحظة، ولا تزال أسباب الانفجار غير معروفة. وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ وفرق الإطفاء تعمل معاً لإخماد الحريق والتأكد من سلامة الموقع.

ويأتي الانفجار بعد آخر ضخم وقع في ميناء ديرينس بولاية كوجالي شمال غربي تركيا اليوم الإثنين، مما استدعى إرسال عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة. وذكرت شبكة "سي ان ان ترك" الإخبارية أنه تم الدفع بعدد كبير من فرق الإطفاء إلى المنطقة.

وأشارت الشبكة إلى أن الانفجار وقع في صومعة تابعة لمجلس الحبوب.

وأعلن والي كوجالي سدّار ياووز، إصابة 10 أشخاص جراء انفجار في صوامع قمح بمنطقة درينجة المطلة على بحر مرمرة. وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف الحاكم أن الانفجار وقع بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي. وتابع "تشير التقييمات الأولية إلى حدوثانفجاربسبب ضغط غبار القمح خلال نقل القمح من سفينة إلى الصوامع"، مشيرا إلى استمرار التحقيق في الحادث.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدتها شبكة تركياالآن الإخبارية، أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد من الميناء.

وتم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، رويترز)