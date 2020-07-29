 تركيا... غرامات قاسية على تويتر وفيسبوك وانستغرام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2020

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أخبار

تركيا... غرامات قاسية على تويتر وفيسبوك وانستغرام

فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وفيسبوك وانستغرام بسبب ما وصفته بأنه "عدم احترامها" لقانون يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات.

طالت الغرامات التركية القاسية تويتر وفيسبوك وانستغرام

طالت الغرامات التركية القاسية تويتر وفيسبوك وانستغرام

فرضت تركيا الأربعاء (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020) سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وفيسبوك وانستغرام لـ"عدم احترامها" قانوناً مثيراً للجدل يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات على هذه المنصات.

مختارات

بعد انتقادات شديدة وجهها الرئيس التركي لمواقع التواصل الاجتماعي ووصفه إياها بأنها "فساد" و "مصدر للأكاذيب"، أقر البرلمان مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على تلك الشبكات، الأمر الذي أثار قلق المدافعين عن حرية التعبير.

جدل واسع في مواقع التواصل بعد تعيين توكل كرمان في مجلس "حكماء فيسبوك"، فما هي أسباب هذا الجدل؟ ماذا يقول معارضو هذا التعيين وكيف يرّد المشيدون به؟ وكيف ترى الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل كل هذا الجدل؟

مع استمرار الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ارتفعت أصوات ناقدة لوسائل الإعلام التقليدية واعتبرتها صامتة عما يحدث. لكن ماذا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الاحتجاجات؟

"تقييد الوصول إلى أي موقع يهدد الأرواح أو النظام العام" هذا ما يتضمنه قانون مقترح يسمح للوزراء في تركيا بحظر مواقع الانترنت مؤقتا خاصة الفيسبوك وتوتير. ويأتي مشروع القانون في سياق محاولات حكومية السيطرة على الانترنت.


وأعلن نائب وزير النقل والبنى التحتية عمر فاتح سايان على تويتر "فرضت غرامة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (مليون يورو) على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي منها فيسبوك وانستغرام وتويتر وبيريسكوب ويوتيوب وتيك توك التي لم تعلن تعيين ممثل لها مع انتهاء المهلة القانونية".
ودخل قانون يعزز بشكل كبير رقابة السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر.
ويرغم القانون خصوصاً أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في هذا البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين في خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم احترام هذا القانون قد تتعرض هذه الشبكات لغرامات قد تصل إلى 30 مليون ليرة تركية (ثلاثة ملايين يورو) أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، ما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.
ورغم هذا التهديد رفضت معظم مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن الانصياع للتدابير الواردة في القانون باعتبار انه يفتح المجال أمام طلبات الرقابة.
وبحسب يمان أكدنيز الأستاذ في الحقوق في جامعة بيلجي في اسطنبول وحدها منصة فكونتاكتي الروسية وافقت على تعيين ممثل لها في تركيا.
ويخضع تويتر وفيسبوك لرقابة مشددة من قبل الحكومة التركية ورفعت دعاوى عديدة لتغريدات بسيطة بتهمة "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية".
وكان تويتر في صلب التعبئة خلال التظاهرات الضخمة المعادية للحكومة في 2013. وكان الرئيس رجب طيب اردوغان وصف هذا الموقع ب"التهديد"ع.ح./خ.س. (أ ف ب)

  • München Menschenkette Hand in Hand gegen Rassismus (Imago/M. Westermann)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    اعتمدت الأمم المتحدة نظاما أساسيا مكونا من 30 بندا تريد من خلاله دعم "التقدم الاجتماعي وضمان ظروف حياة أفضل". والناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق.

  • USA Super Bowl 50 Beyonce Reaktionen Demo (Getty Images/AFP/J. Samad)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حظر التمييز ـ البند 2

    جميع الحقوق والحريات تسري على الجميع، على مستوى العالم ـ بغض النظر عن العرق ولون البشرة والجنس واللغة والدين والميول السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والثروة والمولد. (الصورة بنيويورك، 16 فبراير 2016)

  • 25.05.2016 DW GLO Aegypten Folter (NDR)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الحياة والحرية

    كل شخص له الحق في الحياة والحرية والأمن (3). لا يحق احتجاز أحد في عبودية أو ملكية جسدية (4). لا يحق إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة أو للعقوبة (5). (الصورة توثق للتعذيب في مصر 25 مايو 2016)

  • Türkei Ankara Verhaftung von Pro-Kurden-Demonstranten (Getty Images)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    المساواة أمام القانون

    كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)

  • Idomeni Flüchtlingskind mit Spidermanpuppe (picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    ليس هناك إنسان غير شرعي

    لكل إنسان الحق في التنقل بحرية داخل دولة واختيار مكان إقامته. لكل شخص الحق في مغادرة بلد (13). لكل إنسان الحق في طلب اللجوء في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد (14). لكل إنسان الحق في التوفر على جنسية. (الصورة: معسكر اللاجئين إيدوميني باليونان)

  • Pakistan Lahore grausame Ehrenmorde Hassan Khan verlor seine junge Frau (picture-alliance/AP Photo/K.M. Chaudary)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحماية من الزواج الإجباري

    النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).

  • USA Proteste Ölpipeline in Indianerreservat (Reuters/S. Keith)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الملكية

    لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)

  • Türkei Protest gegen Verfolgung von Journalisten der Zeitung Özgür Gündem (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في حرية الرأي

    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)

  • Angola Slum Kinanga in Luanda (DW/N. Sul d'Angola)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في تقرير المصير

    لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)

  • Deutschland Jobcenter Arbeitslose stehen Schlange in Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في العمل

    كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).

  • Äthiopien Frauen mit Kindern (Reuters/T. Negeri)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حياة كريمة

    كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).

  • Frankreich Flüchtlingslager Calais - Warten auf die Räumung (DW/D. Pundy)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في التعليم

    كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).

  • YouTube gegen GEMA (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحقوق في الفنون والعلوم

    كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حقوق غير قابلة للتجزئة

    كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م


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في دائرة الخطر - الضيف: إبراهيم كالين  

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