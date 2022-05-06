تركيا: عندما يلتقي الأوكرانيون مع الروس

اللاجئون الأوكرانيون بأوروبا: أزمة خدمات الصحة النفسية تلوح في الأفق

يعتقد الخبراء أن العديد من الأوكرانيين الفارين من الحرب قد يعانون من مشاكل في الصحة النفسية والعقلية. ويشعر الخبراء بالقلق من أن يدخل اللاجئون في دوامة فترات انتظار قد تكون أطول مما كان يُعتقد إلى حين الحصول على مساعدة.