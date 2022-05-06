 تركيا: عندما يلتقي الأوكرانيون مع الروس | مراسلون حول العالم | DW | 06.05.2022

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مراسلون حول العالم

تركيا: عندما يلتقي الأوكرانيون مع الروس

اللاجئون من أكرانيا يلتقون بالسياح الروس في منتجعات تركية السياحية، وهذا ما يسبب توترات واستغراب الأوكرانيين من موقف تركيا حيال الحرب على بلادهم.

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