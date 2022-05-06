تركيا: عندما يلتقي الأوكرانيون مع الروس

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اللاجئون من أكرانيا يلتقون بالسياح الروس في منتجعات تركية السياحية، وهذا ما يسبب توترات واستغراب الأوكرانيين من موقف تركيا حيال الحرب على بلادهم.
يعتقد الخبراء أن العديد من الأوكرانيين الفارين من الحرب قد يعانون من مشاكل في الصحة النفسية والعقلية. ويشعر الخبراء بالقلق من أن يدخل اللاجئون في دوامة فترات انتظار قد تكون أطول مما كان يُعتقد إلى حين الحصول على مساعدة.
الكثير من الأمور تبقى غير واضحة: إلى متى سيبقون وبماذا سيعيشون؟ لكن وجودهن في المغرب يكشف أن أوروبا لم تعد هدف اللاجئين الأفارقة بل العكس. أوروبيون يبحثون عن الأمان من الحرب والدمار في أفريقيا!
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
اغلقت تركيا مجالها الجوي امام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية المتجهة الى سوريا، وفق ما نقلت وسائل اعلام تركية عن وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو، الذي أبلغ نظيره الروسي بذلك. ولم تعلق موسكو بعد على القرار التركي.
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