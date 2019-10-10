 تركيا: سنعيد مقاتلي داعش لدولهم حتى إذا ألغت جنسياتهم | أخبار | DW | 04.11.2019

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أخبار

تركيا: سنعيد مقاتلي داعش لدولهم حتى إذا ألغت جنسياتهم

دعت تركيا ألمانيا لاستعادة مقاتلين "دواعش" تحتجزهم أنقرة. ويُعتقد أن 100 من أعضاء "داعش" المعتقلين مواطنون ألمان. وقال وزير داخلية تركيا إن بلده "ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، وأنها ستعيدهم إلى بلادهم.

Syrien Befreiung IS-Gebiete Frauen (AFP/D. Souleiman)

جدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الإثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) تصريحاته بأن بلاده ستعيد أسرى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدا نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.

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وقال صويلو للصحفيين "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط جنسياتهم... هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا. أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي". وأضاف "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا".

وتصريحات صويلو موجهة إلى العديد من الدول- بما في ذلك هولندا والدنمارك والمملكة المتحدة- التي اتجهت إلى تجريد أعضاء تنظيم داعش، من ذوي الجنسية المزدوجة، من جنسيتهم أو رفضت إعادتهم إلى أوطانهم.

وكان وزير الداخلية التركي قد قال قبل يومين إن بلاده "ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى". وأضاف في تصريحات في أنقرة أن تركيا نقلت عناصر "داعش" الأجانب الذين جرى ضبطهم في رأس العين وتل أبيض، خلال عملية "نبع السلام"، إلى سجون محصنة بمنطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا. وتابع أنه بعد احتجاز هؤلاء لفترة في تلك السجون، سيتم إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها. وإجمالاً ، تريد تركيا إرسال ما يصل إلى 1300 "جهادي" أجنبي إلى بلدانهم الأصلية - كثير منهم إلى أوروبا.

مطالب بإعادة 20 ألمانيا داعشيا

وطالبت تركيا ألمانيا باستعادة 20 معتقلاً لديها من "الدواعش"، الذين يحملون الجنسية الألمانية، وفقًا لتقارير لوسائل إعلام. وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي أردوغان لصحيفة "شتوتغارتر ناخريشتن" الألمانية في مقابلة نُشرت اليوم الإثنين "نحتاج إلى التعاون الكامل والشراكة النشطة من قبل حلفائنا في الحرب على الإرهاب".

وطبقا لألتون فقد تم إلقاء القبض على أربعة ألمان من مقاتلي "داعش"، منذ الحملة العسكرية التركية (نبع السلام) على وحدات حماية الشعب الكردية بشمال شرق سوريا، التي انطلقت في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقبل ذلك كان هناك 16 مواطنا ألمانيا آخر انضموا إلى الجماعة الإرهابية (داعش) معتقلين بالفعل في السجون التركية.

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"نحو 100 ألماني داعشي معتقلين في السجون"

ورفضت العديد من الدول الأوروبية عودة مقاتلي داعش وزوجاتهم وأراملهم، الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد. وحذرت تلك الدول من إعادة مواطنيها، الذين ذهبوا للقتال من أجل "خلافة" داعش في سوريا والعراق، خوفًا من ردود الفعل السياسية وصعوبة جمع الأدلة لإدانتهم وخطر الهجمات المتطرفة في الداخل.

وفي يونيو/ حزيران، وافق البرلمان الألماني على تغيير في القانون للسماح للمواطنين مزدوجي الجنسية بفقدان جنسيتهم إذا قاتلوا من أجل ميليشيا إرهابية أجنبية. ولن يتم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، بمعنى أن الذين انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" بالفعل أو تم أسرهم لن يفقدوا جنسيتهم.

وبالإضافة إلى المعتقلين في تركيا، تحتجز القوات الكردية السورية حوالي 11000 مقاتل من داعش في السجون في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من النساء والأطفال من أفراد أسرهم. حوالي خمس مقاتلي داعش، الذين تعتقلهم القوات الكردية في شمال شرق سوريا يُعتقد أنهم أوروبيون. ووفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، تم سجن أكثر من 80 عضوًا من داعش في سوريا والعراق.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ، DW)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

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  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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