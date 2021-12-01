تركيا سترسل أكثر من ثلاثة آلاف عنصر أمني إلى قطر لتأمين المونديال

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الثلاثاء (18 يناير/ كانون الثاني 2022) إن بلاده سترسل 3250 فرداً من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين كأس العالم 2022، مضيفاً أن أنقرة دربت أيضا قطريين على هذه المهمةقبل المونديال.

وفي حديثه أثناء فعالية بمدينة أنطاليا الساحلية الجنوبية، قال صويلو إنه سيجري نشر ثلاثة آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث، بالإضافة إلى مائة فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلباً للكشف عن القنابل مع مدربيها، و50 خبيراً في إبطال مفعول القنابل، وغيرهم.

وأضاف صويلو: "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022 لمدة 45 يوماً فيما يتصل بكأس العالم... الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من جميع أنحاء العالم. وسيعمل أفرادنا على استتباب الأمن".

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن تواجد القوة المرسلة إلى قطر محدودة بفترة انعقاد المونديال (أرشيف)

وأوضح وزير الداخلية التركي أن بلاده دربت كذلك 677 فرد أمن من قطر في 38 مجالاً مختلفاً، دون الخوض في التفاصيل. كما أنه لم يحدد نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين ذلك الحدث الرياضي الكبير.

وعززت تركيا وقطر العلاقات بينهما خلال السنوات الماضية، فقد دعمت أنقرة الدوحة في نزاعها مع دول الخليج الأخرى. كما يتعاون البلدان بشكل متكرر في مجالات تجارية واقتصادية.

ومن المقرر إقامة المونديال في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول.

ي.أ/ ص.ش (رويترز)