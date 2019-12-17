تركيا رحلت أكثر من 110 من مقاتلي "داعش" إلى ألمانيا وأوروبا

رحلت السلطات التركية مساء الخميس مواطنا ألمانيا كان يعتزم الالتحاق بتنظيم "داعش" بسوريا وتم اعتقاله خلال محاولته عبور الحدود التركية السورية في السابع من كانون أول/ ديسمبر الجاري، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء. لكن الوكالة لم تذكر مزيدا من المعلومات حول هوية الشخص أو التهم الموجهة إليه.

من جانبها، أكدت السلطات الأمنية الألمانية عدم وجود شبهة إرهابية ضد الشخص المرحل من تركيا ولم تصدر بحقه مذكرة اعتقال لحد الآن. وبذلك يرتفع عدد المقاتلين الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة والذين تم ترحيلهم من تركيا إلى بلدانهم إلى نحو 111 شخصا منذ الشهر الماضي فقط، بينهم 21 مواطنا ألمانيا.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الجمعة (20 كانون أول/ديسمبر 2019) إن تركيا قامت بترحيل 110 مقاتلين أجانب إلى بلادهم منذ 11 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي

وأكد المسؤول إحصاء شاملا نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية يفيد بإعادة 13 فرنسيا، و5 بريطانيين، وبلجيكيين اثنين وهولنديين اثنين واثنين من كوسوفو ودنماركي ويوناني وإيرلندي وأسترالي وأمريكي، إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الأناضول" من مصادر أمنية، اليوم الجمعة، إلى ترحيل هؤلاء "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم في الفترة من 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي وحتى19 كانون أول/ديسمبر الحالي.

ولفتت إلى وجود 849 "مقاتلا إرهابيا أجنبيا"، محتجزين في مراكز الترحيل، وأكدت استمرار عمليات الترحيل. وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بدء ترحيل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو مطلع تشرين ثان/نوفمبر الماضي إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ