 تركيا: خطيبة خاشقجي تبحث عن العدالة | مراسلون حول العالم | DW | 27.11.2022

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مراسلون حول العالم

تركيا: خطيبة خاشقجي تبحث عن العدالة

خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي ترفع صوتها للتنديد بواحدة من أكثر عمليات القتل السياسي وحشية في التاريخ الحديث. تركيا موطن جنكيز أنهت المحاكمة فعليا بنقل المحاكمة إلى المملكة العربية السعودية.

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