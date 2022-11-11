تركيا: خطيبة خاشقجي تبحث عن العدالة

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خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي ترفع صوتها للتنديد بواحدة من أكثر عمليات القتل السياسي وحشية في التاريخ الحديث. تركيا موطن جنكيز أنهت المحاكمة فعليا بنقل المحاكمة إلى المملكة العربية السعودية.
يعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أحد أبشع جرائم الاغتيال السياسي في السنوات الأخيرة. حتى الآن لم تتم إدانة مدبري العملية، لكن محكمة أمريكية يمكن أن تغير ذلك. فهل يبقى هذا آخر أمل في تحقيق العدالة في قضية خاشقجي؟
قالت وزارة العدل الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل خاشقجي. وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح له الحصانة أم لا.
تقارير متعددة تتحدث عن انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس منها السعودية والجزائر ومصر، ولكل دولة منها نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن يظهر أن قادة بريكس يبحثون تعزيز المجموعة بغض النظر عن القوة الاستراتيجية للأعضاء الجدد.
أعلنت تركيا اعتقال إمرأة اعتبرتها مشتبة رئيسية في زرع قنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبوللا ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. كما أشارت وزارة الداخلية بأصابع الاتهام لحزب العمّال الكردستاني بشأن مسؤوليّة هذا الاعتداء.
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