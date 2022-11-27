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تركيا: حظر المهرجانات في الأرياف

في تركيا، تم حظر المزيد من المهرجانات والحفلات الموسيقية هذا العام أكثر من أي وقت مضى. وتم القبض على موسيقيين بتهمة مخالفة العادات والنظام.