تركيا: حظر المهرجانات في الأرياف

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في تركيا، تم حظر المزيد من المهرجانات والحفلات الموسيقية هذا العام أكثر من أي وقت مضى. وتم القبض على موسيقيين بتهمة مخالفة العادات والنظام.
الحانات في أزقة إسطنبول محبوبة جدا. فهنا يلتقي السكان لشرب كأس "راكي" أو لعب الطاولة. لكن مستقبل الحانات العريقة بات مجهولا في ظل تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق، وأيضا بسبب الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول