 تركيا: جولة انتخابات الاعادة على منصب الرئيس يوم غد الأحد | DW الأخبار | DW | 27.05.2023

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تركيا: جولة انتخابات الاعادة على منصب الرئيس يوم غد الأحد

دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لجولة الاعادة يوم غد الأحد للمنافسة على منصب الرئيس بين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو. ورغم ارتفاع حظوظ أردوغان ، إلا أن الفوز غير مضمون.

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من جديد.. كليجدار أوغلو أمام حلم "إنقاذ" الديموقراطية في تركيا 21.05.2023

يطمح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى أن يكون "منقذ" الديمقراطية التركية في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن تمكن من زعزعة مواقع رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الرئاسيات، هل ينجح في إزاحته؟

Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

رسميا.. جولة إعادة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو 15.05.2023

للمرة الأولى في تاريخها ستقام جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة من الجولة الأولى. وستقام جولة الإعادة في 28 مايو بين الرئيس أردوغان ومنافسه الرئيسي كليجدار أوغلو.

ANKARA, TURKIYE - MAY 15: Kemal Kilicdaroglu, the leader of the Republican People's Party (CHP) and the joint presidential candidate of the Nation Alliance holds a press conference at CHP Headquarters after voting ended for 28th presidential and parliamentary elections in Ankara, Turkiye on May 15, 2023. Emin Sansar / Anadolu Agency

يتعهد بطرد "10 ملايين لاجئ".. كليجدار أوغلو يخطب ود القوميين 18.05.2023

تعهد مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو بطرد "10 ملايين لاجئ" من بلاده، ما يؤجج مخاوف واسعة النطاق معادية للمهاجرين، حيث يسعى بشكل ملح للفوز بأصوات القوميين في مسعى لانتخابه رئيسا للبلاد.

ANKARA, TURKIYE - MAY 15: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and Leader of the Justice and Development (AK) Party, Recep Tayyip Erdogan addresses the crowd from the balcony of AK Party's headquarters after voting for presidential and parliamentary elections ended, in Ankara, Turkiye on May 15, 2023. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

انتخابات تركيا- أردوغان يؤكد تقدمه.. وكليجدار أوغلو يتعهد بهزيمته 15.05.2023

أمام حشد كبير من أنصاره في أنقرة، أكد الرئيس التركي أردوغان أنه متقدم بشكل جيد في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة وفقاً لأرقام غير رسمية، فيما تعهد منافسه كيلجدار أوغلو بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات