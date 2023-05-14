تركيا: جولة انتخابات الاعادة على منصب الرئيس يوم غد الأحد

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دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لجولة الاعادة يوم غد الأحد للمنافسة على منصب الرئيس بين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو. ورغم ارتفاع حظوظ أردوغان ، إلا أن الفوز غير مضمون.
يطمح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى أن يكون "منقذ" الديمقراطية التركية في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن تمكن من زعزعة مواقع رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الرئاسيات، هل ينجح في إزاحته؟
للمرة الأولى في تاريخها ستقام جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة من الجولة الأولى. وستقام جولة الإعادة في 28 مايو بين الرئيس أردوغان ومنافسه الرئيسي كليجدار أوغلو.
تعهد مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو بطرد "10 ملايين لاجئ" من بلاده، ما يؤجج مخاوف واسعة النطاق معادية للمهاجرين، حيث يسعى بشكل ملح للفوز بأصوات القوميين في مسعى لانتخابه رئيسا للبلاد.
أمام حشد كبير من أنصاره في أنقرة، أكد الرئيس التركي أردوغان أنه متقدم بشكل جيد في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة وفقاً لأرقام غير رسمية، فيما تعهد منافسه كيلجدار أوغلو بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات
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