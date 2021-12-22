 تركيا- توقيف دبلوماسي أمريكي مشتبه به في بيع جوازه لسوري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2021

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تركيا- توقيف دبلوماسي أمريكي مشتبه به في بيع جوازه لسوري

قالت شرطة إسطنبول إنه تم القبض على دبلوماسي أمريكي يعمل بالسفارة الأمريكية ببيروت لبيعه جواز سفره لسوري يحاول السفر إلى ألمانيا، موضحة أن الدبلوماسي المقصود عُثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار وأنه ما زال محتجزا.

صورة لمطار اسطنبول من الداخل لدى افتتاحه (29/10/2018)

بحسب وسائل الإعلام التركية، توجه الدبلوماسي شخصيا لمطار إسطنبول لتسليم جواز السفر المزور للشخص السوري مقابل عشرة آلاف دولار، وتم تصويره بواسطة كاميرات مراقبة.

أوردت وكالة الأنباء الرسمية التركية اليوم الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن شرطة إسطنبول أوقفت الشهر الماضي دبلوماسيا أمريكيا يعمل في قنصلية واشنطن في بيروت للاشتباه بتزويده مواطنا سوريا جواز سفر مزورا.

مختارات

استدعى الخارجية التركية سفير الولايات المتّحدة في أنقرة للاحتجاج على اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بالإبادة الأرمنية، وأدانت أنقرة بأشدّ العبارات البيان الذي أصدره رئيس الولايات المتّحدة بشأن أحداث 1915.

في قرار من شأنه أن يصعد الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، رفض القضاء التركي التماسا ثانيا للإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون، الذي أثار احتجازه ثم وضعه في الإقامة الجبرية أزمة بين أنقرة وواشنطن.

العلاقات بين أنقرة وواشنطن كانت مؤخرا متأرجحة. لكن في المجمل يمكن القول بأن الحكومة التركية استفادت كثيرا من نهج الرئيس الأمريكي ترامب. فهل سيقوم بادين بخلط الأوراق مجددا؟

وأوقف الدبلوماسي الذي عرفت عنه وسائل الإعلام المحلية بالأحرف الأولى من اسمه "د.ج.ك." في مطار إسطنبول في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووجهت إليه تهمة إعطاء نسخة من جواز سفره لسوري حاول أن يستقل طائرة من إسطنبول إلى ألمانيا.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الدبلوماسي الذي توجه شخصيا إلى مطار إسطنبول لتسليم جواز السفر المزور، تلقى مقابل ذلك عشرة آلاف دولار، وتم تصوير عملية التسليم بواسطة كاميرات مراقبة.

وقالت شرطة إسطنبول اليوم الأربعاء إن لديها دليلا يتمثل في فيديو مصور للدبلوماسي وهو يتبادل الملابس مع السوري في مطار إسطنبول قبل تسليم جواز السفر الدبلوماسي الذي اشتبهت فيه سلطات الجوازات. وذكر بيان للشرطة أنه تم القبض على الدبلوماسي، الذي عُثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار، وأنه ما زال محتجزا.

وأوضحت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة أن الدبلوماسيين في الخدمة يحظون بالحصانة، لكن يمكن ملاحقتهم في البلدان التي ليسوا معتمدين فيها.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في أنقرة حتى الآن على المسألة، كما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب أُرسل بالبريد الإلكتروني من رويترز للتعليق.

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب احتجاز تركيا لموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتهمة وجود علاقات لهم مع شبكة تلقي أنقرة باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقد يشكل هذا الحادث نقطة خلاف جديدة بين أنقرة وواشنطن في ظل العلاقات المتوترة أساسا بين البلدين منذ انتخاب الرئيس جو بايدن.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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