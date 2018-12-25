تركيا تهدد بشن هجومها على سوريا إذا تأخر الانسحاب الأمريكي

في إشارة إلى الهدف التركي من عمليتها العسكرية ضد أكراد سوريا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العملية العسكرية لبلاده بشمال سوريا ضد أكراد المنطقة لا تتوقف على الانسحاب الأمريكي فحسب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد لا تسحب كل الأسلحة التي زودت بها وحدات حماية الشعب الكردية التي قاتلت داعش بدعم أمريكي. فيا تعتبر أنقرة تلك الوحدات إرهابية.
ويبدو أن هدف تركيا، كما يتضح في قراءة واضحة لتصريح الوزير جاويش أوغلو، يتمثل في نزع سلاح أكراد المنطقة والقضاء على أي تمثيل عسكري أو مدني لهم في مستقبل سوريا القريب.
وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس من أن أنقرة ستشن هجوما في شمال سوريا إذا تأخر الانسحاب الأميركي. وقال وزير الخارجية التركي في مقابلة مع شبكة "ان تي في"، "إذا تأخر (الانسحاب) مع أعذار سخيفة لا تعكس الواقع مثل "الأتراك سيقتلون الأكراد" فسننفذ قرارنا" شن عملية في شمال سوريا.
تشاك هاغل: ترامب لا يفهم السياسات الدولية وكيف تُصنع
على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، تشاك هاغل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع". ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عنه القول إن ترامب "لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع وموضوع المصالح والتداعيات والحلفاء"، وذلك في تعليق على قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من سوريا.
وأضاف :"أعتقد أن أفضل دليل على ما أقوله هو ما يسمى بسياستنا في سوريا، فهي مربكة على أفضل تقدير، وبالتأكيد فوضوية وخطيرة خصوصا أنها في جزء فوضوي من العالم". وتابع قائلا :"عندما تتخذ قرارا كالذي فعله ترامب، وتتخذه على تويتر، دون استشارة مجلس الأمن القومي وخبرائك ولا تستشير حلفائك، فإن عواقب مثل هذا القرار هائلة، وهذا ما اكتشفه خلال الأسبوعين الماضيين".
وقال: "يتوجب علينا إيجاد حلول دبلوماسية والعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، استخدام الجيش لن يصلح ذلك، اكتشفنا ذلك بعد 18 عاما في أفغانستان و15 عاما في العراق، وإن لم تعمل على ذلك مع الحلفاء فسيكون الأمر فاشلا، وهو ما لا يفهمه (ترامب)".
تجدر الإشارة إلى أن إعلان ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سوريا أثار مخاوف بشأن مصير المسلحين الأكراد الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش في سوريا.
ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
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جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج
وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)
الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش