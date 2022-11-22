 تركيا تهاجم الأكراد في شمال سوريا، كرد على تفجيرات اسطنبول والتي تتهمهم به. | DW الأخبار | DW | 24.11.2022

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DW الأخبار

تركيا تهاجم الأكراد في شمال سوريا، كرد على تفجيرات اسطنبول والتي تتهمهم به.

تهدد أنقرة بشن هجوم بري ضد الأكراد في شمال سوريا الآن. بعد أن قصفت مئات الأهداف الكردية في غارات جوية في شمال سوريا والعراق منذ نهاية الأسبوع.

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MILLI SAVUNMA BAKANLIGI, PENCE KILIC HAVA HAREKATI ILE SURIYE VE IRAK'IN KUZEYINDEKI PKK/KCK/YPG VE DIGER TEROR UNSURLARINA AIT HEDEFLER TAM ISABETLE VURULDUGUNU DUYURDU. BAKANLIGIN SITESINDEN PAYLASIYAN GORSELDE TEROR HEDEFLERININ YERLE BIR EDILDIGI GORULDU. (FOTO: DHA/ANKARA) Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Türkischer Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Operation in der Kommandozentrale verfolgt. Datum: 20.11.2022

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SIRNAK, TURKEY - SEPTEMBER 26: Turkish and Iraqi Armed Forces launch a joint military exercise on the Turkish-Iraqi border following a controversial referendum in northern Iraq, in Silopi district of Sirnak province, Turkey on September 26, 2017. Fatih Aktas / Anadolu Agency

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GAZIANTEP’IN KARKAMIS ILCESINE, SURIYE’NIN AYN EL-ARAB BOLGESINDEKI PKK/YPG’LI TERORISTLERCE DUZENLENEN, 3 KISININ HAYATINI KAYBETTIGI, 5 KISININ DE YARALANDIGI HAVANLI SALDIRI SONUCU BIRCOK EV, IS YERI VE ARAC HASAR GORDU. NIGAR TIRYAKIOGLU ANADOLU LISESI ILE KOCATEPE ILKOKULU'NDA DA HASAR OLUSTU. 1 OGRETMENIN SEHIT OLDUGU SALDIRININ ARDINDAN ILCEDE EGITIME 1 GUN SUREYLE ARA VERILDI. FOTO: KADIR GUNES-GAZIANTEP-DHA

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