تركيا تنفتح على أفريقيا وتعمق علاقاتها التجارية

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نجاح تركي في كسب التنفود في أفريقيا من خلال مشاريع البنية التحتية ومساعدات التنمية. التجارة التركية مع أفريقيا تضاعفت خمس مرات في أقل من عقدين.
كشفت السلطات في إسطنبول أنه توفي بالمدينة وحدها، 22 شخصا من بينهم 11 أجنبيا بمادة الميثانول السام، مضيفا أن 21 آخرين حالتهم خطيرة في المستشفيات. وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا لاحتساء كحوليات "غير قانونية".
بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.
وسط أزمة العملة في تركيا، تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة أنقرة، حيث ألقي القبض على 90 طالباً على الأقل، وكذلك في مدينة اسطنبول التي شهدت خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وفقاً للمنظمين.
يسرّع الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الفقيرة. هل يشكل هذا بداية تجارة عالمية مستدامة أم حمائية جديدة؟
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