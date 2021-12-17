 تركيا تنفتح على أفريقيا وتعمق علاقاتها التجارية | DW الأخبار | DW | 20.12.2021

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تركيا تنفتح على أفريقيا وتعمق علاقاتها التجارية

نجاح تركي في كسب التنفود في أفريقيا من خلال مشاريع البنية التحتية ومساعدات التنمية. التجارة التركية مع أفريقيا تضاعفت خمس مرات في أقل من عقدين.

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