تركيا تندد برسم ساخر لأردوغان في مجلة شارلي إبدو الفرنسية

أدان عدد من كبار المسؤولين الأتراك رسما كاريكاتيريا للرئيس رجب طيب أردوغان نشرته مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة ووصفوه بأنه "محاولة مثيرة للاشمئزاز" من المجلة "لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".
وزاد الغضب التركي من الرسم الكاريكاتيري الخلاف بين تركيا وفرنسا بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد والذي تفجر بعد قطع رأس مدرس كان قد عرض تلك الرسوم على طلابه في درس عن حرية التعبير في فرنسا هذا الشهر.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم"، وقال "إنهم يعرضون فقط بذاءاتهم وفجورهم. أي اعتداء على الحقوق الشخصية ليس دعابة أو حرية تعبير".
وأظهرت الرسوم الكاريكاتيرية على غلاف شارلي إبدو أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.
وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويرت إن "أجندة ماكرون المناهضة للمسلمين تؤتي ثمارها!".
وكتب ألتون: "ندين هذه المحاولة الأكثر إثارة للاشمئزاز من جانب هذه المطبوعة لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".
وانتقد أردوغان بشدة ماكرون مطلع الأسبوع قائلا إن الرئيس الفرنسي بحاجة إلى فحص نفسي مما دفع باريس إلى استدعاء سفيرها من أنقرة. وحث أردوغان يوم الاثنين على مقاطعة المنتجات الفرنسية.
ع.ح./ع.ش. (رويترز)
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
قتل عناصر الأمن رجلا أمام مفوضية للشرطة الفرنسية بشمال باريس، لدى محاولته دخولها وهو يهتف "الله أكبر" ويرتدي "حزاما ناسفا وهميا" كما ذكرت وزارة الداخلية. وجاء الحادث بعد سنة على الاعتداء على أسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة، وأقل من شهرين على اعتداءات باريس.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
ووقع الهجوم بعيد احتفال شارك فيه الرئيس فرنسوا أولاند تكريما للقوى الأمنية وقال خلاله إن "الإرهاب ما زال يشكل في بلادنا تهديدا مخيفا". واعتبر أولاند أن كل اعتداء على شرطي ورجل إطفاء لا يعتبر جنحة "فقط" بل "اعتداء على الجمهورية".
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
وكان الرئيس الفرنسي قد افتتح مراسم إحياء ذكرى ضحايا اعتداءات شارلي إيبدو بإزاحة الستار عن لوحة لضابط شرطة قتل رميا بالرصاص في شارع يقع بالقرب من مكتب الأسبوعية الساخرة، وعن لوحة أخرى تتضمن أسماء الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم هناك. ثم قام بإهداء لوحة تذكارية تخليدا للضحايا الأربعة الذين قتلوا أثناء تواجدهم في متجر يهودي.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
شارلي إيبدو أصدرت من جانبها عددا خاصا في ذكرى الاعتداءات اتسم بالانتقاد اللاذع للدين. وتصدر غلاف العدد الخاص، الذي جاء في 32 صفحة بدلا من 16 صفحة كما هو معتاد، صورة ساخرة لشخص يرمز للأديان وهو يحمل بندقية كلاشينكوف على ظهره مكتوب عليها "بعد عام واحد، القاتل لا يزال هناك".
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
فيما قوبل العدد الجديد من شارلي إيبدو بانتقادات من ممثلي الكنيسة وكذلك الساسة في فرنسا. وانتقدت صحيفة الفاتيكان الرسمية شارلي إيبدو لتصويرها الدين على هيئة "قاتل" قائلة إن ذلك أمر "مؤسف" ينطوي على عدم احترام لكل الأديان.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
لوران سوريسو رئيس تحرير الحالي للأسبوعية الساخرة دافع عن صورة الغلاف. وقال سوريسو، الذي تولى المنصب بعد الهجوم الدموي على الصحيفة في مقابلة معه: "لماذا هذه الإثارة، فشيء كهذا كنا نفعله دائما. المرء لديه الحق في العيش بدون إله، وهذا تقليد في فرنسا منذ فولتير".
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
وقد أسفر الهجوم على شارلي إيبدو وما تبعه من هجوم على متجر للأغذية اليهودية الحلال عن مقتل 17 شخصا. وفقدت الصحيفة الساخرة عددا من أبرز رساميها في الهجوم حين اقتحم إسلاميون متشددون قاعة التحرير وفتحوا النار على العاملين.
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عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا
ولقيت الصحيفة تعاطفا كبيرا من مختلف أنحاء العالم بسبب الاعتداءات عليها. وخرجت تظاهرات تضامنية معها شارك فيها أغلب قادة العالم. فيما تضامن مسلمو فرنسا مع الصحيفة وضحايا الاعتداءات وخرجوا منددين بالهجمات.
الكاتب: ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)