 تركيا تندد برسم ساخر لأردوغان في مجلة شارلي إبدو الفرنسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تركيا تندد برسم ساخر لأردوغان في مجلة شارلي إبدو الفرنسية

نددت تركيا بنشر مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة رسما كاريكاتيريا يظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

عضب تركي من الرسم الكاريكاتيري للرئيس اردوعان

أدان عدد من كبار المسؤولين الأتراك رسما كاريكاتيريا للرئيس رجب طيب أردوغان نشرته مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة ووصفوه بأنه "محاولة مثيرة للاشمئزاز" من المجلة "لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

مختارات

دعا رجب طيب أردوغان الأتراك لمقاطعة المنتجات الفرنسية، متهماً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن "حملة كراهية" ضد المسلمين. وفرنسا هي عاشر أكبر مصدر إلى تركيا وسابع أكبر سوق للصادرات التركية، وفقاً لمصدر تركي.

تزامنت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية مع دعوات في أجزاء من العالم الإسلامي في نفس الاتجاه احتجاجاً على نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. فما تأثير تلك الدعوات على المصالح الفرنسية؟

وزاد الغضب التركي من الرسم الكاريكاتيري الخلاف بين تركيا وفرنسا بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد والذي تفجر بعد قطع رأس مدرس كان قد عرض  تلك الرسوم على طلابه في درس عن حرية التعبير في فرنسا هذا الشهر.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم"، وقال "إنهم يعرضون فقط بذاءاتهم وفجورهم. أي اعتداء على الحقوق الشخصية ليس دعابة أو حرية تعبير".

وأظهرت الرسوم الكاريكاتيرية على غلاف شارلي إبدو أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.

وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويرت إن "أجندة ماكرون المناهضة للمسلمين تؤتي ثمارها!".

 

وكتب ألتون: "ندين هذه المحاولة الأكثر إثارة للاشمئزاز من جانب هذه المطبوعة لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

وانتقد أردوغان بشدة ماكرون مطلع الأسبوع قائلا إن الرئيس الفرنسي بحاجة إلى فحص نفسي مما دفع باريس إلى استدعاء سفيرها من أنقرة. وحث أردوغان يوم الاثنين على مقاطعة المنتجات الفرنسية.

ع.ح./ع.ش. (رويترز)

  • Frankreich Polizei erschießt Mann vor Pariser Kommissariat

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    قتل عناصر الأمن رجلا أمام مفوضية للشرطة الفرنسية بشمال باريس، لدى محاولته دخولها وهو يهتف "الله أكبر" ويرتدي "حزاما ناسفا وهميا" كما ذكرت وزارة الداخلية. وجاء الحادث بعد سنة على الاعتداء على أسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة، وأقل من شهرين على اعتداءات باريس.

  • Frankreich Hollande Gedenken zum Jahrestag des Anschlags auf Charlie Hebdo

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    ووقع الهجوم بعيد احتفال شارك فيه الرئيس فرنسوا أولاند تكريما للقوى الأمنية وقال خلاله إن "الإرهاب ما زال يشكل في بلادنا تهديدا مخيفا". واعتبر أولاند أن كل اعتداء على شرطي ورجل إطفاء لا يعتبر جنحة "فقط" بل "اعتداء على الجمهورية".

  • Frankreich Hollande enthüllt Gedenktafel für den ermordeten Polizisten Ahmed Merabet in Paris

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    وكان الرئيس الفرنسي قد افتتح مراسم إحياء ذكرى ضحايا اعتداءات شارلي إيبدو بإزاحة الستار عن لوحة لضابط شرطة قتل رميا بالرصاص في شارع يقع بالقرب من مكتب الأسبوعية الساخرة، وعن لوحة أخرى تتضمن أسماء الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم هناك. ثم قام بإهداء لوحة تذكارية تخليدا للضحايا الأربعة الذين قتلوا أثناء تواجدهم في متجر يهودي.

  • Frankreich erster Jahrestag nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    شارلي إيبدو أصدرت من جانبها عددا خاصا في ذكرى الاعتداءات اتسم بالانتقاد اللاذع للدين. وتصدر غلاف العدد الخاص، الذي جاء في 32 صفحة بدلا من 16 صفحة كما هو معتاد، صورة ساخرة لشخص يرمز للأديان وهو يحمل بندقية كلاشينكوف على ظهره مكتوب عليها "بعد عام واحد، القاتل لا يزال هناك".

  • Frankreich Charlie Hebdo Pariser Kiosk

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    فيما قوبل العدد الجديد من شارلي إيبدو بانتقادات من ممثلي الكنيسة وكذلك الساسة في فرنسا. وانتقدت صحيفة الفاتيكان الرسمية شارلي إيبدو لتصويرها الدين على هيئة "قاتل" قائلة إن ذلك أمر "مؤسف" ينطوي على عدم احترام لكل الأديان.

  • Charlie Hebdo Laurent Sourisseau

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    لوران سوريسو رئيس تحرير الحالي للأسبوعية الساخرة دافع عن صورة الغلاف. وقال سوريسو، الذي تولى المنصب بعد الهجوم الدموي على الصحيفة في مقابلة معه: "لماذا هذه الإثارة، فشيء كهذا كنا نفعله دائما. المرء لديه الحق في العيش بدون إله، وهذا تقليد في فرنسا منذ فولتير".

  • Gedenken Anschlag Paris Charlie Hebdo Rue Nicola Appert t

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    وقد أسفر الهجوم على شارلي إيبدو وما تبعه من هجوم على متجر للأغذية اليهودية الحلال عن مقتل 17 شخصا. وفقدت الصحيفة الساخرة عددا من أبرز رساميها في الهجوم حين اقتحم إسلاميون متشددون قاعة التحرير وفتحوا النار على العاملين.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    عام على شارلي إيبدو ـ كابوس الإرهاب يلاحق فرنسا

    ولقيت الصحيفة تعاطفا كبيرا من مختلف أنحاء العالم بسبب الاعتداءات عليها. وخرجت تظاهرات تضامنية معها شارك فيها أغلب قادة العالم. فيما تضامن مسلمو فرنسا مع الصحيفة وضحايا الاعتداءات وخرجوا منددين بالهجمات.

    الكاتب: ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)


 

مواضيع ذات صلة

Pakistan Karatschi | Protest gegen Emmanuel Macron; Präsident Frankreich

مع تصاعد المظاهرات ودعوات المقاطعة.. فرنسا تحذر مواطنيها 27.10.2020

بينما تتواصل المظاهرات ودعوات مقاطعة السلع الفرنسية في دول مسلمة احتجاجاً على نشر رسوم للنبي محمد، دعت فرنسا مواطنيها في عدة دول إلى توخي الحذر. واستنكرت عدة دول نشر الرسوم وسط تحذيرات من "المبالغة في رد الفعل".

Berlin | Angela Merkel und Emmanuel Macron

برلين تتضامن مع ماكرون وتندد بتصريحات أردوغان "التشهيرية" 26.10.2020

نددت المستشارة انغيلا ميركل بالتصريحات "التشهيرية" للرئيس التركي أردوغان ضد إيمانويل ماكرون، فيما قال وزير خارجيتها بأن هذه التصريحات "غير مقبولة". وأردوغان يصعد من خطابه مجددا، متهما القادة الأوروبيين بـ "الفاشية".

Türkei Istanbul | Protest gegen Emmanuel Macron; Präsident Frankreich

أزمة رسوم الكاريكاتير – لماذا طغى صوت تركيا واختفى صوت السعودية؟ 27.10.2020

كانت السعودية قبل سنوات سبّاقة في الرد على أي استفزاز للمسلمين يصدر في الغرب. فما الذي بدل الأحوال؟ لماذا صمتت السعودية؟ وما علاقة ذلك بالتنافس السعودي التركي؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  