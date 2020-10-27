تركيا تندد برسم ساخر لأردوغان في مجلة شارلي إبدو الفرنسية

أدان عدد من كبار المسؤولين الأتراك رسما كاريكاتيريا للرئيس رجب طيب أردوغان نشرته مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة ووصفوه بأنه "محاولة مثيرة للاشمئزاز" من المجلة "لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

وزاد الغضب التركي من الرسم الكاريكاتيري الخلاف بين تركيا وفرنسا بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد والذي تفجر بعد قطع رأس مدرس كان قد عرض تلك الرسوم على طلابه في درس عن حرية التعبير في فرنسا هذا الشهر.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم"، وقال "إنهم يعرضون فقط بذاءاتهم وفجورهم. أي اعتداء على الحقوق الشخصية ليس دعابة أو حرية تعبير".

وأظهرت الرسوم الكاريكاتيرية على غلاف شارلي إبدو أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.

وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويرت إن "أجندة ماكرون المناهضة للمسلمين تؤتي ثمارها!".

وكتب ألتون: "ندين هذه المحاولة الأكثر إثارة للاشمئزاز من جانب هذه المطبوعة لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

وانتقد أردوغان بشدة ماكرون مطلع الأسبوع قائلا إن الرئيس الفرنسي بحاجة إلى فحص نفسي مما دفع باريس إلى استدعاء سفيرها من أنقرة. وحث أردوغان يوم الاثنين على مقاطعة المنتجات الفرنسية.

ع.ح./ع.ش. (رويترز)