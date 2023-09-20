تركيا تقيل الألماني شتيفان كونتس مدرب المنتخب الأول

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني الاول الالماني شتيفان كونتس اليوم الأربعاء (20 سبتمبر/ أيلول 2023)، بعد العروض المخيبة لفريقه في الاسابيع الاخيرة.

وقال الاتحاد التركي في بيان "بعد اجتماع تقييمي عُقد اليوم مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي على الانفصال عن خدمات السيد كونتس".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الإيطالي فيتشينسو مونتيلا هو المرشح الأوفر حظا لخلافته.

كان كونتس، المدرب السابق لمنتخب ألمانياتحت 21 سنة، عرضة للضغوط في الأسابيع الاخيرة لا سيما بعد سقوط فريقه في فخ التعادل على ارضه أمام أرمينيا 1-1 في 8 ايلول/سبتمبر الحالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، ثم الخسارة وديا امام اليابان 2-4 بعدها بأربعة أيام.

وفشل المدرب الألماني، الذي تولى منصبه في ايلول/سبتمبر 2021، في قيادة تركيا لكأس العالم 2022 في قطر، وتعرض لانتقادات قاسية بشكل متزايد، سواء بسبب خياراته التكتيكية أو تصريحاته.

وتحتل تركيا، المركز 41 في التصنيف العالمي والمركز الثاني في المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس اوروبا 2024 برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، خلف كرواتيا (10 نقاط من 4 مباريات) التي ستواجهها يوم 12 تشرين الاول/أكتوبر، ومتقدمة على أرمينيا وويلز (7 نقاط من 5 مباريات).

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)