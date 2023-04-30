 تركيا تعلن مقتل الزعيم المفترض لتنظيم "داعش" في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.05.2023

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أخبار

تركيا تعلن مقتل الزعيم المفترض لتنظيم "داعش" في سوريا

أعلنت أنقرة أنها تمكنت من "تحييد" المكنى بأبو حسين القريشي الزعيم المفترض لتنظيم "الدولة الإسلامية" خلال عملية في سوريا، في عملية نفذتها فيما يبدو المخابرات الوطنية التركية بتعاون مع عناصر محلية موالية لها.

أرشيف: جندي تركي على الحدود السورية (20 نوفمبر 2022)

أرشيف: جندي تركي على الحدود السورية (20 نوفمبر 2022)

أعلن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  مساء الأحد (30 أبريل / نيسان 2023) أن "الزعيم المفترض"  لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)  تم "تحييده" في سورياخلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية. وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة "تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها السبت جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد أعلن في 30 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي مقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له.

وأفادت وكالة فرانس برس في شمال سوريا أن عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا أغلقوا السبت منطقة في جنديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا. كما قال سكان إن عملية استهدفت مزرعة مهجورة في المنطقة كانت تستخدم مدرسة إسلامية. وتنشر تركيا قوات في شمال سوريا منذ عام 2020، حيث تسيطر على مناطق بأكملها بدعم من فصائل سورية.

وثائقي - ليونورا ميسينغ - قصة التحاقها بداعش وعودتها إلى ألمانيا

هذا وشنت القوات الأمريكية غارة بطائرة مروحية ضمن عملية في شمال سوريا في منتصف نيسان/ أبريل استهدفت مسؤولا اتهمته بالتخطيط لشن هجمات في أوروبا والشرق الأوسط. ولاحقا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن العملية أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلاميةعبد الهادي محمود الحاج علي.

وأدى هجوم شنه في 16 نيسان/ أبريل مقاتلون يشتبه أنهم من تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا إلى مقتل 41 شخصا على الأقل، 24 منهم من المدنيين. وفي الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل، أعلنت القوات الأمريكية أنها قتلت قياديا في تنظيم "الدولة الإسلامية" اتهمته بالمسؤولية عن التخطيط لهجمات في أوروبا وعرّفت عنه بأنه خالد عيد أحمد الجبوري.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية عندما كان في أوج قوته ويسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، مسؤوليته عن سلسلة هجمات نُفذت في أوروبا. وعلى الرغم من طرد مقاتليه من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات في سوريا.

  • Irak Gewalt gegen Christen

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    تبتهل باكية الى المسيح، لاجئون مسيحيون في منطقة سهل نينوى نزحوا إليها بعد انتهاء مهلة تنظيم داعش ودعوتهم إلى اعتناق الإسلام أو دفع الجزية.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 20.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    أعلن رئيس ديوان أوقاف المسيحيين في العراق رعد كجه جي، أن آلاف المسيحيين غادروا مدينة الموصل بدلا عن دفع الجزية لتنظيم داعش.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 19.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    نشطاء مدنيون وصفوا حادثة تهجير المسيحيين بأنها عملية إبادة جماعية تشابه عملية الأنفال بحق الأكراد في ثمانينات القرن الماضي.

  • Irak Christen Kirche Archiv 2013

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    مسيحيو الموصل هم السكان الأصليون لهذه المنطقة وسكنوا فيها منذ أكثر من 3 آلاف عام. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ العراق التي تخلو فيها المدينة من المسيحيين.

  • Irak Gewalt gegen Christen

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    كنيسة في مدينة برطلة المسيحية في سهل نينوى. مناطق سهل نينوى التي التجأ إليها المسيحيون أمنة ويحميها سكان المنطقة وقوات البيشمركة الكردية، لكن خطر هجوم داعش عليها ما زال قائما.

  • Bildergalerie Irak Regionalkonflikt ISIS Kämpfer 23.06.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تنظيم داعش كان قد أمهل مسيحيي الموصل 36 ساعة لإعلان إسلامهم أو دفع الجزية او ترك المدينة، وعكس ذلك يقام حد السيف عليهم.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 19.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    هربوا بثيابهم وتركوا وراءهم أموالهم وبيوتهم وأوراقهم الرسمية. تنظيم داعش صادر جميع ممتلكات المسيحيين وجعل عقاراتهم ملكا لدولة الخلافة الإسلامية وأسكن فيها أتباعه من أبناء المدينة.

  • Irak christliche Flüchtlinge aus Mosul 20.07.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين المسيحيين. كارثة إنسانية كبيرة تواجه المسيحيين وكثير منهم لا يعرف أين يتوجه أو يعيش في المستقبل.

  • Irak Plakat Christentum

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    تنظيم داعش رمز لبيوت المسيحيين في الموصل بحرف النون، واسماهم بالنصارى تمهيدا لطلب الجزية منهم أو قتلهم. مسيحيو العراق نددوا في مظاهرات لهم في كردستان العراق بعمليات القتل الجماعي بحقهم وطالبوا المجتمع الدولي بإنقاذهم.

  • Irak Mosul ISIS Islamischer Staat 2107.2014

    داعش تسبي مسيحيي الموصل

    حملات تضامن كبيرة مع مسيحي الموصل في بغداد. عدد كبير من العائلات المسيحيين نزحت إلى بغداد والمحافظات الجنوبية.

    الكاتب: زمن البدري


واختبأ الآلاف المتبقون من مقاتليه في السنوات الأخيرة بمناطق نائية في سوريا والعراق، غير أنهم ما زالوا قادرين على تنفيذ هجمات كر وفر كبيرة. ولا يزال  التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب تحالف يقوده الأكراد، والمعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية، يشنان غارات ضد عناصر التنظيم في سوريا. وفي بعض الحالات، تم استهداف شخصيات بارزة في التنظيم بينما كانت تختبئ في مناطق تتمتع فيها تركيا بنفوذ كبير.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

 

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