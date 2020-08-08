تركيا تعلن القبض على زعيم بتنظيم "الدولة الإسلامية"

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الثلاثاء (الأول من أيلول/سبتمبر 2020) إن الشرطة ألقت القبض على أكبر شخصية في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في تركيا وتشتبه في أن التنظيم المتشدد كان يخطط لتنفيذ هجمات. وأضاف أن عملية القبض على المشتبه به بدأت بعد أن رصدت قوات الأمن زيادة في نشاط المتشددين المتمركزين في سوريا والعراق في الآونة الأخيرة.

وقال صويلو "كان يتلقى بشكل مستمر أوامر من العراق ومن سوريا بتنفيذ هجوم في تركيا". وعرف صويلو المشتبه به باسم محمود أوزدن وقال إنه يجري حالياً استجواب أشخاص يشتبه في أنهم على صلة به. وقال صويلو إن مواد رقمية جرت مصادرتها كشفت أيضا عن وجود خطط لخطف شخصيات سياسية وحكومية ونقلهم إلى سوريا.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أن المخابرات وشرطة مكافحة الإرهاب قبضت على أوزدن في عملية بمدينة أضنة الجنوبية وتم نقله إلى إسطنبول. وقالت الوكالة إن المداهمة نفذت بعد اعتقال مشتبه به في تنظيم "الدولة الإسلامية" في إسطنبول الأسبوع الماضي يُعتقد أنه كان يقوم بأعمال استطلاع لهجوم محتمل.

وأضافت أن الشرطة عثرت على بندقية كلاشنيكوف أثناء تفتيش غرفة الفندق التي يقيم بها، وتأكدت من أنه يتلقى الأوامر من أوزدن ليكون ذلك تمهيداً للعملية الأخيرة.

ونشرت وسائل إعلام تركية صوراً للمشتبه به وهو رجل في مقتبل العمر وله لحية كثيفة ويرتدي نظارات.

وفي 19 من يوليو/ تموز اعتقلت الشرطة 27 شخصاً في إسطنبول على صلة بالتنظيم، يشتبه في أنهم كانوا يخططون لهجوم.

وتبنى التنظيم عدة هجمات في تركيا منها هجوم على ملهى ليلى في إسطنبول في الأول من كانون الثاني/يناير عام 2017، قتل فيه 39 شخصاً، وتفجير في القلب التاريخي للمدينة قتل فيه 12 في عام 2016.

خ.س/ص.ش (رويترز، د ب أ)