 تركيا تعتزم ترحيل عائلة البغدادي.. ولكن إلى أين؟ | أخبار | DW | 07.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تركيا تعتزم ترحيل عائلة البغدادي.. ولكن إلى أين؟

بعد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، باتت عائلته مشردة تنتقل من سجن إلى آخر، حيث تعتزم تركيا التي تعتقل إحدى زوجاته وابنته ترحيل العائلة من البلاد ولكن إلى أين؟ وما هي الجهة التي قد تكون مستعدة لاستقبالها.

Türkei | Schwester von Al-Bagdadi, Rasmiya Awad, wird festgenommen (picture alliance/dpa/AP)

رسمية عواد شقيقة أبوبكر البغدادي

تركيا تحتجز، حسب بيانتها، إحدى زوجات زعيم تنظيم داعش المدعو أبو بكر البغدادي الذي انتحر اثناء مداهمة قوات أمريكية لوكره في شمال سوريا بالقرب من إدلب، حيث باتت العائلة (الزوجة الأولى للبغدادي وإحدى بناتها) تنتقل من سجن إلى آخر بانتظار ترحيل العائلة من تركيا، حسب ما اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولكن إلى أين؟

وقال مصدر تركي لوكالة الأنباء الألمانية إن زوجة البغدادي المعتقلة في تركيا، اسما فوزي الكبيسي، قد تم اعتقالها مع مجموعة من عشرة ممن يشتبه بهم بكونهم مقاتلي من داعش في محافظة هيتاري بجنوب شرق تركيا  على الحدود مع سوريا. وكانت المجموعة التي تم اعتقالها تتألف من رجل واحد واربع نساء وستة أطفال.

مختارات

تركيا تعلن اعتقال شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق البغدادي، وتعتبر ذلك "دليلا آخر" على نجاح عملياتها في مكافحة الإرهاب. وتأمل السلطات التركية الحصول على معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن البنية الداخلية لتنظيم داعش. (05.11.2019)

بعد أن اعتقلت القوات التركية شقيقة زعيم "داعش" بسوريا الذي قتلته القوات الأمريكية قبل أكثر من أسبوع، أعلن الرئيس أردوغان عن اعتقال إحدى زوجات البغدادي دون ذكر مزيد من التفاصيل حول العملية. (06.11.2019)

وتابع المصدر أن زوجة البغدادي ،اسما، قد تم كشفها بسرعة، حيث قدمت معلومات مستفيضة عن الحلقة القيادية التي كانت تحيط بالمدعو أبو بكر البغدادي. وأوضح المصدر أن من بين المعتقلين إحدى بنات البغدادي والتي تم مقارنة حمضها النووي مع ما حصلت عليه تركيا من العراق من معلومات وراثية عن أبيها البغدادي وظهر تطابق واضح في التحليل الحمضي. وقال المصدر إنها قدمت نفسها باسم "ليلى جبير".

في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيجري نقل أفراد عائلة الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي لمراكز ترحيل بانتظار قرارات وزارة العدل بحقهم. وأكد أردوغان أن من بين الموقوفين أحد أبناء البغدادي. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عنه القول :"ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي، نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا". وأوضح :"نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، وسيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل".

مشاهدة الفيديو 02:13

مقتل أبو بكر البغدادي - "حدث عظيم" أم "اعلان استعراضي" لترامب؟ هل تتفق مع تحليلات هذه الصحف؟

ولفت إلى أن عدد الذين تم حظر دخلوهم إلى تركيا من الدواعش قد بلغ 76 ألفا، فيما بلغ عدد المرحلين منهم من تركيا حوالي 7550 شخصا. ويقبع نحو 1149 شخصا في سجون الترحيل التركية. لكن أردوغان والمصادر التركية الأخرى لم تذكر إلى اين تم ترحيل هذه الأعداد من مقلاتلي داعش الذين اعتقلتهم تركيا في الفترة القريبة الماضية. كما لم توضح تركيا لحد الآن وجهة ترحيل عائلة البغدادي التي تقبع في سجن ترحيل تركي.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

بعد رحلة مطاردة استغرقت سنوات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. هنا لمحة عن مسيرة من الرعب والموت انتهت في نفق. (27.10.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مقتل أبو بكر البغدادي - "حدث عظيم" أم "اعلان استعراضي" لترامب؟ هل تتفق مع تحليلات هذه الصحف؟  

مواضيع ذات صلة

Irak Islamischer Staat Propagandafoto

تركيا و"داعش".. علاقة يكتنفها الكثير من الغموض! 07.11.2019

طالما اتهم معارضون أتراك حكومتهم بغض الطرف عن نشاط "داعش". والآن وبعد انتشار خبر اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي وزوجته بالقرب من الحدود التركية، يتساءل الكثير من السكان فيما إذا كانت أنقرة تتجاهل تهديد "داعش".

IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi

بعد اعتقال شقيقته بسوريا.. تركيا تعتقل زوجة البغدادي 06.11.2019

بعد أن اعتقلت القوات التركية شقيقة زعيم "داعش" بسوريا الذي قتلته القوات الأمريكية قبل أكثر من أسبوع، أعلن الرئيس أردوغان عن اعتقال إحدى زوجات البغدادي دون ذكر مزيد من التفاصيل حول العملية.

Istanbul Polizei Hauptquartier Schießerei

تركيا تأمل استخلاص معلومات ثمينة إثر اعتقالها شقيقة البغدادي 05.11.2019

تركيا تعلن اعتقال شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق البغدادي، وتعتبر ذلك "دليلا آخر" على نجاح عملياتها في مكافحة الإرهاب. وتأمل السلطات التركية الحصول على معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن البنية الداخلية لتنظيم داعش.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  