تركيا تطالب قوات حفتر بالإفراج الفوري عن ستة أتراك

دعت وزارة الخارجية التركية مساء اليوم الأحد (30 يونيو/حزيران 2019) إلى "الإفراج فورا" عن مواطنين أتراك تقول إنهم محتجزون في ليبيا، وهددت باستهداف عناصر قوات قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ما لم يتم ذلك.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في خبر أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية: "ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا في ليبيا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا". وأضافت: "احتجاز ستة من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة". وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار حذر اليوم الأحد من أنه سيتم الرد بقوة على أي "عدوان" تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في ليبيا على أهداف تركية.

من جهتها ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في تدوينة على فيسبوك اليوم الأحد أن الجيش الوطني دمر طائرة تركية مسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وتوقفت الملاحة الجوية اليوم الأحد في المطار المدني الوحيد العامل بالعاصمة الليبية، ويقع في معيتيقة أيضا، وذلك بعد أنباء عن ضربة جوية.

ويأتي هذا بعد تهديد قوات "الجيش الوطني" الليبي بقيادة حفتر باستهداف أي تواجد عسكري تركي، وإعلانه أنه سيتم التعامل مع الطائرات والسفن التجارية التركية على أنها أهداف معادية.

وكان المتحدث باسم "الجيش الوطني" اتهم تركيا بتقديم الدعم لـ"حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس. وصرح المتحدث بأن "القيادة العامة" قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وألزمت جميع الشركات بالالتزام بذلك. وانتقد المتحدث ما وصفه بـ"تدخل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان السافر في ليبيا"، ودعا الشعب التركي إلى "ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء".

م.أ.م/ ه.د ( د ب أ)