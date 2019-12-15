 تركيا تصدر أمرا بتوقيف نائب ألماني سابق بتهمة إهانة أردوغان | أخبار | DW | 17.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تركيا تصدر أمرا بتوقيف نائب ألماني سابق بتهمة إهانة أردوغان

أصدرت محكمة تركية أمرا بتوقيف النائب الألماني السابق محمد كيليتش، وذلك في مستهل محاكمته بتهمة إهانة الرئيس أردوغان. السياسي والمحامي الألماني من أصل تركي كان قد وصف أردوغان بأنه "خائن للوطن" وتحدث عن جرائم حرب.

الناشط والمحامي الألماني من أصل تركي محمد كيليتش متهم بـاهانة اردوغان

النائب الألماني السابق محمد كيليتش شغل عضوية البرلمان من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر

أكد محامي النائب الألماني السابق عن حزب الخضر، محمد كيليتش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن محكمة تركية أصدرت اليوم الثلاثاء (17 ديسمبر/كانون الأول 2019) أمرا بتوقيف موكله.

وكيليتش (52 عاما) ألماني من أصل تركي وسبق أن شغل عضوية البرلمان (بوندستاغ) في الفترة من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر. ولا يزال كيليتش، الذي يعمل محاميا في هايدلبرغ بجنوب غرب ألمانيا، ناشطا سياسيا.

ويواجه كيليتش اتهاما بإهانة أردوغان خلال مقابلة أجراها مع موقع "إيه بي سي جازيتيسي" الإخباري التركي عام 2017، تحدث فيها عن جرائم حرب ووصف أردوغان بأنه "خائن للوطن"، وفقا للائحة الاتهام. وتركزت المقابلة بصورة أساسية على سياسات أردوغان في سوريا.

ولم يكن كيليتش متواجدا خلال جلسة اليوم في أنقرة.

ووفقا للمحامي فيسيل أوك فإن الادعاء أوضح أن الاتهامات لا تمثل جريمة في ألمانيا وطالب بمثول كيليتش أمام المحكمة في تركيا. وأوضح المحامي أن هذا يعني أنه سيتم إلقاء القبض على كيليتش بمجرد دخوله إلى تركيا. ونفى في الوقت نفسه أن يكون موكله يخطط للقدوم إلى تركيا. وأشار إلى أنه يعتزم الطعن على قرار المحكمة حتى يتمكن موكله من الإدلاء بشهادته من ألمانيا.

وتم إرجاء الجلسة القادمة إلى 26 شباط/فبراير.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 00:51

تركيا تفرج عن الألماني بيتر شتويتنر بكفالة

 

مختارات

لماذا يتم تجاهل ظاهرة اغتيال النساء في تركيا؟  

ألمانيا تحتج لدى تركيا لاعتقال محام يعمل لحساب سفارتها بأنقرة

استغل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فرصة لقائه بنظيره التركي جاويش أوغلو في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في اليابان ليقدم احتجاج بلاده على اعتقال محام تركي يعمل لحساب سفارة بلاده في أنقرة. (23.11.2019)  

صحفي ألماني-تركي يحمِّل أردوغان مسؤولية تعذيبه وأنقرة تنفي

اتهم الصحفي الألماني- التركي دينيس يوجيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله في تركيا، فيما رفضت أنقرة تلك الاتهامات معتبرة إياها ادعاءات لا أساس لها وتهدف لتشويه تركيا. (12.05.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تركيا تفرج عن الألماني بيتر شتويتنر بكفالة  

مواضيع ذات صلة

Türkei US Airforce F-15 Incirlik Air Base

أردوغان يهدّد بإغلاق قاعدتين استراتيجيتين لواشنطن 15.12.2019

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهديداته بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوريجيك، اللتين تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا "إذا اقتضت الضرورة"، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن في عدة ملفات.

Schweiz Genf Global Refugee Summit

المنتدى الدولي للاجئين ـ ألمانيا تدعو لتوزيع أكثر عدلا للأعباء 17.12.2019

مع انطلاق المنتدى الأممي الأول للاجئين في جنيف، قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده أظهرت خلال الأعوام الماضية استعدادها لتحمل المسؤولية "أكثر بكثير من غيرها"، في حين جدد الرئيس التركي عزمه توطين اللاجئين في شمال سوريا.

Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Präsident Recep Tayyip Erdogan

حزب الخضر يدعو لعقوبات ضد تركيا وإنهاء اتفاقية اللاجئين معها 16.11.2019

طالب حزب الخضر الألماني بفرض عقوبات على تركيا ووقف تصدير الأسلحة إليها بسبب توغلها في شمالي سوريا، وذلك في المؤتمر الاتحادي للحزب والذي شهد إعادة انتخاب الزعيمين المشتركين للحزب لفترة جديدة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  