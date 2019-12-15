تركيا تصدر أمرا بتوقيف نائب ألماني سابق بتهمة إهانة أردوغان

أكد محامي النائب الألماني السابق عن حزب الخضر، محمد كيليتش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن محكمة تركية أصدرت اليوم الثلاثاء (17 ديسمبر/كانون الأول 2019) أمرا بتوقيف موكله.

وكيليتش (52 عاما) ألماني من أصل تركي وسبق أن شغل عضوية البرلمان (بوندستاغ) في الفترة من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر. ولا يزال كيليتش، الذي يعمل محاميا في هايدلبرغ بجنوب غرب ألمانيا، ناشطا سياسيا.

ويواجه كيليتش اتهاما بإهانة أردوغان خلال مقابلة أجراها مع موقع "إيه بي سي جازيتيسي" الإخباري التركي عام 2017، تحدث فيها عن جرائم حرب ووصف أردوغان بأنه "خائن للوطن"، وفقا للائحة الاتهام. وتركزت المقابلة بصورة أساسية على سياسات أردوغان في سوريا.

ولم يكن كيليتش متواجدا خلال جلسة اليوم في أنقرة.

ووفقا للمحامي فيسيل أوك فإن الادعاء أوضح أن الاتهامات لا تمثل جريمة في ألمانيا وطالب بمثول كيليتش أمام المحكمة في تركيا. وأوضح المحامي أن هذا يعني أنه سيتم إلقاء القبض على كيليتش بمجرد دخوله إلى تركيا. ونفى في الوقت نفسه أن يكون موكله يخطط للقدوم إلى تركيا. وأشار إلى أنه يعتزم الطعن على قرار المحكمة حتى يتمكن موكله من الإدلاء بشهادته من ألمانيا.

وتم إرجاء الجلسة القادمة إلى 26 شباط/فبراير.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)