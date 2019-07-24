 تركيا تشرع في بناء أول كنيسة في تاريخها الحديث | عالم المنوعات | DW | 04.08.2019

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منوعات

تركيا تشرع في بناء أول كنيسة في تاريخها الحديث

بدأ في تركيا بناء كنيسة في ضواحي إسطنبول لتصبح الأولى على الإطلاق في تاريخ تركيا الحديثة الذي يعود لـ96 عاماً. الكنيسة مخصصة للطائفة السريانية الأرثوذوكسية المحليّة التي يبلغ عدد أتباعها في إسطنبول 17 ألف نسمة.

Istanbul: Erstmals seit 1923 wird in der Türkei wieder eine christliche Kirche gebaut (Getty Images/AFP/O. Kose)

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لأول كنيسة سريانية في إسطنبول، لتصبح بذلك أول مكان عبادة مسيحي على الإطلاق يتم بناؤه في تركيا بأسرها منذ قيام الجمهورية في هذا البلد قبل حوالي مئة عام.

وسيتم بناء الكنيسة في حي يسيلكوي بضاحية العاصمة الاقتصادية للبلاد، وستخصّص للسريان الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الشرقية الضاربة جذورها في هذه المدينة والتي تقيم صلواتها باللغة الآرامية، لغة السيد يسوع المسيح بحسب التعاليم المسيحية.

وفي هذا السياق قال أردوغان خلال وضع حجر الأساس للكنيسة في حفل نقل التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء السبت إنّه "لمن واجب الجمهورية التركية تلبية الاحتياجات المكانية للطائفة السريانية لممارسة عبادتها، والسريان هم أبناء قدامى لهذه المنطقة". ويمول أتباع الطائفة السريانية بناء هذه الكنيسة التي يتوقّع أن يتمّ الانتهاء من تشييدها في غضون عامين.

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وكان أردوغان قد أصدر في 2009، حين كان ما يزال رئيساً للوزراء، أمراً لبلدية إسطنبول بالعثور على أرض لبناء كنيسة للطائفة السريانية المحليّة التي يبلغ عدد أتباعها في إسطنبول 17 ألف نسمة لتصبح أول كنيسة على الإطلاق يتم بناؤها في تركيا الحديثة منذ قيام الجمهورية في عام 1923 على يدي مصطفى كمال أتاتورك.

 ويشكو أبناء الأقليّات المسيحية التركية، الذين يشكلون 0.2 بالمئة من السكان، من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في بلد تدين الأغلبية الساحقة من أبنائه بالإسلام ويبلغ عدد سكانه 82 مليون نسمة.

 

ع.غ/ ط.أ (آ ف ب، د ب أ)

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  • S'Illot, Mallorca, Spain

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    إسبانيا

    قضى نحو 54 في المئة من الألمان بعض عطلاتهم في أماكن مختلفة في أوروبا، حيث حافظت إسبانيا على المركز الأول للرحلات الخارجية. وكانت جزر البليار - مثل مايوركا (في الصورة) - هي الوجهة الأكثر شعبية، حيث تجمع بين العطلات الشاطئية والحفلات الصاخبة. وتفوقت بذلك على اليونان وتركيا.

  • Panoramic view of Matera

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    إيطاليا

    وبالطبع، لا يزال الألمان مخلصين لإيطاليا. وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). حصلت إيطاليا على المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية الأوروبية. وتتوقع "ماتيرا"، وهي بلدة صغيرة جنوب إيطاليا تدفقاً سياحياً كبيراً، حيث تتمتع بكهوف وكنائس وقصور ساحرة جعلت منها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019.

  • Alps with cows

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    النمسا

    كما نالت النمسا، جارة ألمانيا المركز الثالث بين أفضل الوجهات في عام 2018. ويعود ذلك إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها النمسا، حيث توفر المكان المثالي لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة صيفاً، والرياضات الشتوية في الأشهر الباردة، والمراعي الجبلية، والتاريخ الإمبراطوري، والهندسة المعمارية الباروكية، إضافة إلى المطبخ الألبي بأطباقه الشهية.

  • Kemer-Cirali Beach, Antalya,Turkey

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    تركيا

    توفر تركيا السواحل المحمية، والبحر ذا اللون الفيروزي، وحوالي 400 شاطئ مجهزة بكل الخدمات التي يتوقعها المسافرون. شهدت تركيا انتعاشاً سياحياً في عام 2018 بعد سنوات من انخفاض أعداد السياح، وأصبحت الوجهة الدولية رقم 4.

  • default

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    اسكندنافيا

    أصبح لشمال أوروبا شعبية كبيرة عند السياح الألمان، ونالت المركز الخامس على قائمة وجهات العطلات لعام 2018. إذ تتميز الدول الاسكندنافية بطبيعة مذهلة: أنهار وبحيرات وسواحل وغابات كبيرة. وتعتبر الوجهة الكلاسيكية لعشاق التخييم خصوصاً، حيث يوجد حوالي 1500 معسكر تخييم في كل من السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.

  • Vietnam's Halong Bay (picture alliance/dpa)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    آسيا

    حوالي واحد من كل ثمانية من السياح الألمان غادروا أوروبا لقضاء عطلتهم الرئيسية في عام 2018. وكان يقع خيار معظمهم على آسيا مثل خليج هالونغ في فيتنام (في الصورة)، حيث تتوفر المناظر الطبيعية، والهواء الطلق، والشواطئ الجميلة التي يفضلها المسافرون الكبار في السن خصوصاً.

  • Statue of Liberty (picture-alliance/imageBROKER/P. Wallner)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    الولايات المتحدة الأميركية

    وكانت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد آسيا للوجهات السياحية خارج أوروبا. من نيويورك إلى سان فرانسيسكو وشلالات نياغارا إلى غراند كانيون، حيث قضى حوالي 3 في المئة من السياح الألمان عطلتهم في عام 2018. آن تيرميش/ ريم ضوا.


مختارات

الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

حققت السياحة الألمانية رقما قياسيا في عام 2018. فقد سافر 60 بالمئة من الألمان في رحلات سياحية خلال العام الماضي. استطلاع جديد يكشف عن الوجهات التي يفضلها الألمان لقضاء عطلاتهم، سواء داخل ألمانيا أو خارجها. (13.02.2019)  

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