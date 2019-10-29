 تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد تصويت الكونغرس على ″مذابح الأرمن″ | أخبار | DW | 30.10.2019

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أخبار

تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد تصويت الكونغرس على "مذابح الأرمن"

وسط علاقات متوترة بين أمريكا وتركيا أقر مجلس النواب الأمريكي في خطوة تاريخية قرارا بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" على يد الإمبراطورية العثمانية. وهي خطوة أغضبت تركيا وسارعت باستدعاء السفير الأمريكي بأنقرة.

Armenien Genozid-Gedenkstätte Zizernakaberd in Jerewan (picture-alliance/imageBROKER/Bildverlag Bahnmüller)

جرفان بأرمينيا- النصب التذكاري للأرمن ضحايا العهد العثماني

 قالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد اليوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح الاعتراف بقتل الأرمن قبل نحو قرن من الزمن بوصفه إبادة جماعية ودعوة المجلس إلى فرض عقوبات بسبب توغل تركيا في سوريا.

وأدان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "اعتراف النواب الأمريكي بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915". وكتب على موقع تويتر :"هذا القرار المخزي الذي اتخذه من يستغلون التاريخ في السياسة، في حكم العدم بالنسبة لحكومتنا وشعبنا".

كما أدان العقوبات المرتبطة بالعملية العسكرية في سوريا، وكتب على تويتر :"أحبطنا مكيدة كبيرة عبر عملية نبع السلام، والذين يعتقدون أنهم سينتقمون منا بمثل هذه القرارات مخطئون".

وأيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية في تصويت رمزي لكنه تاريخي.
ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية. ولم يتضح بعد مصير التشريع في مجلس الشيوخ، إذ لم يتحدد بعد موعد لإجراء تصويت مماثل.

مختارات

وفق استطلاع حديث للرأي فأن غالبية الألمان تؤيد إقصاء تركيا من حلف الناتو، كما أن العديد من السياسيين يدعمون هذه الفكرة. بيد أن هذا قد يكون أمراً غير واقعي. (30.10.2019)

أثار الرئيس الأميركي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها "إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين"، لكن دون وصفها بـ"الإبادة الجماعية". واعتبرت وزارة الخارجية التركية تصريحات ترامب بأنها "تضليل". (25.04.2017)

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية".

ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقى إلى مصاف الإبادة، وهو ادعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.

وأتبع النواب الأميركيون الغاضبون الاعتراف بـ"الابادة الارمنية" بصفعة ثانية لأنقرة من خلال تمرير قانون يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الاكراد.

وتعثرت على مدى عقود في الكونجرس تشريعات تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن لمخاوف من أن تعقد العلاقات مع تركيا وبسبب الضغوط الشديدة التي مارستها حكومة أنقرة على واشنطن.

غير أن المشرعين الأمريكيين يستشيطون غضبا من تركيا منذ شهور بسبب شرائها منظومة دفاع صاروخي روسية في تحد للعقوبات الأمريكية، ولتوغلها في الآونة الأخيرة في شمال سوريا لمحاربة المقاتلين الأكراد بعدما سحب ترامب فجأة القوات الأمريكية من المنطقة.

تنديد تركي سريع

وتقبل تركيا بأن كثيرا من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تشكك في الأرقام وتنفي حدوث القتل على نحو ممنهج أو أنه يمثل إبادة جماعية. وتعتبر أنقرة أن التدخل الخارجي في هذه القضية تهديد لسيادتها.

وسارعت تركيا بالتنديد بالتشريع الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، قائلة إن قرار الإبادة الجماعية "يخلو من أي أساس تاريخي أو قانوني... وباعتباره خطوة سياسية بلا معنى فإنه موجه فحسب إلى جماعات الضغط الأرمنية وتلك المناهضة لتركيا".

ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    لم تستخدم ألمانيا تعبير "إبادة جماعية" من قبل مراعاةً لتركيا، لكن الرئيس غاوك استخدم هذه المفردة على هامش إحياء الذكرى المئوية لما قام به العثمانيون، ملمحاً إلى مسألة تحمل بلاده آنذاك جزءا من المسؤولية.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    البابا فرنسيس وصف أيضاً الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية. لتكون المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس للكنيسة الكاثوليكية بمثل ذلك. وأضاف البابا، بعد الاعتراضات التركية الشديدة على تصريحاته، بأنه "لا يمكننا أن نصمت وأن لا نتكلم عن الذي شاهدناه وسمعناه".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أما الحكومة التركية فرفضت الاعتراف بالمذابح كـ"جريمة إبادة جماعية". وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو: نشارك آلام أطفال وأحفاد الأرمن، الذين فقدوا بعد تهجيرهم القسري في سنة 1915.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الأمم المتحدة، وعلى لسان الأمين العام بان كي مون، تحدثت عن "أعمال شنيعة" و"جريمة ضد الإنسانية". ورفض مون تشكيل لجنة جديدة لبحث الموضوع تاريخيا من قبل الأمم المتحدة. ودعا بان البلدين (تركيا وأرمينيا) إلى مواصلة حوارهما.

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أعضاء البرلمان الأوروبي وقفوا دقيقة صمت، إحياء لذكرى مذابح الأرمن. وقدموا بعدها مذكرة طالبوا فيها تركيا بالاعتراف بالمذابح على أنها "إبادة جماعية".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    موضوع "مذابح الأرمن" تخطى السياسة إلى الموسيقى والفن. ورغم أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الشهيرة تمنع التلميحات السياسية من قبل المشاركين، إلا أن أرمينيا دفعت هذا العام بفرقة موسيقية ستغني أغنية تحمل عنوان "Face the Shadow"، والتي تحمل رسالة سياسية تقول "لا تنكر".

  • Porträt - Daniyel Demir

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    وأوضح دانييل ديمير، رئيس تجمع الآراميين في ألمانيا، بأنه "لو لم تتصرف تركيا بعناد هكذا تجاه هذه القضية، لكانت عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي حدثت بشكل أسرع".

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    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الرئيس الروسي بوتين لم يعلق رسميا على الموضوع، ولم يقرر لغاية الآن فيما إذا كان سيشارك في احتفالية إحياء الذكرى المائة لمذابح الأرمن، في العاصمة الأرمينية يريفان. الكاتب: ريشارد أ. فوكس/زمن البدري


مختارات

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

بدأت قبل مائة عام في الدولة العثمانية عملية "إبادة جماعية" ضد المسيحيين الأرمن. وفيما يتسع الاعتراف الدولي بالمذابح وبوصفها بـ"إبادة جماعية"، تمتنع تركيا ولغاية اليوم عن وصفها بذلك. (23.04.2015)  

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