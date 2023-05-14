تركيا تستدعي السفير الألماني بعد مداهمة مكتب صحيفة "صباح"

استدعت أنقرة السفير الألماني لديها عقب مداهمة الشرطة الألمانية لمكتب صحيفة "صباح" التركية بولاية هيسن، على ما أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء (17 مايو/ أيار 2023) في بيان. وقالت الوزارة إن "الاعتقال غير المبرر لممثلَين عن مكتب فرانكفورت لصحيفة "ديلي صباح" هو عمل يهدف إلى ترهيب ومضايقة الصحافة التركية".

وكانت الصحافة التركية قد أعلنت أن الشرطة الألمانية قد فتشت مقر الصحيفة القريبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأوقفت اثنين من صحفييها.

في المقابل، صرح الادعاء العام الألماني، المختص بالواقعة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المداهمة لم تسفر عن القبض على أحد.

وذكر الادعاء في بيان أن الادعاء في مدينة دورتموند والشرطة قاما بتفتيش مسكني صحفيين (46 و51 عاما) في مدينة مورفلدن-فالدورف في جنوب هيسن على خلفية مداهمة مكتب الصحيفة.

وأفادت بيانات جهات التحقيق في ألمانيا بوجود اشتباه في "نشر خطير لبيانات شخصية" كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، وأشارت إلى أنه تم تحريز وسائط تخزين وأدلة ثبوت أخرى أثناء عملية المداهمة، ورفض المحققون الإدلاء بمزيد من المعلومات بسبب استمرار عملية التحقيق.

في المقابل كتبت الخارجية التركية في البيان أن الصحفيين الاثنين وقعا ضحية لبلاغ لا أساس له قدمه ضدهما أحد أعضاء منظمة "غولن". وتتهم السلطات التركية حركة "غولن" بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، وتصنف هذه الحركة على أنها منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة إن وقوع هذا الحدث مباشرة بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية كان "عملا متعمدا".

وكان مراسل وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقل عن مصادر في صحيفة "صباح" القول إن الشرطة الألمانية، عقب مداهمتها لمقر الصحيفة، اعتقلت ممثلها في ألمانيا ومدير أخبار مكتبها في فرانكفورت.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)