 تركيا تستخدم لقاحها الخاص في مكافحة كورونا والخبراء يتشككون | DW الأخبار | DW | 19.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تركيا تستخدم لقاحها الخاص في مكافحة كورونا والخبراء يتشككون

تأمل الحكومة التركية في التغلب بسرعة على تفشي وباء كورونا من خلال استخدام لقاحها الخاص توركوفاك. غير أن العديد من الخبراء يتشككون في فاعلية اللقاح بسبب عدم نشر بيانات علمية عنه.

مشاهدة الفيديو 03:26

المزيد من المركز الإعلامي

تعمل الشابة التونسية ريم الشرفي كدي جيه في مجال كان حكراً على الرجال. وهي تحاول كسر الصور النمطية وإلهام الفتيات..

فتاة تعمل دي جيه في تونس 18.01.2022

أظهرت دراسة جديدة أن كاتب عدل يهودي أوشى على الأرجح للنازيين عن مخبأ الكاتبة الألمانية الهولندية آن فرانك وأسرتها.

كاتب عدل يهودي أرشد النازيين عن مخبأ الكاتبة الألمانية الراحلة آن فرانك 18.01.2022

شنت طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية غارات على صنعاء وذلك بعد ساعات من هجوم استهدف مطار أبوظبي وتبناه الحوثيون.

غارات جوية على صنعاء ردا على استهداف مطار أبو ظبي 18.01.2022

دعت وزيرة الخارجية الألمانية إلى التوصل إلى حل سلمي في النزاع الأوكراني مبديةَ استعداد برلين لبدء حوار جدّي مع روسيا.

ألمانيا تتعهّد ببذل "كل ما في وسعها" لضمان أمن أوكرانيا 17.01.2022

المزيد DW الأخبار

حمامات مدينة دمت في اليمن... مشفى طبيعي على فوهة بركان ومنتجع سياحي طبيعي متفرد من نوعه. فما الذي يميزه؟ ومن المسؤول عن

يمنيون يتعالجون على فوة بركان 19.01.2022

أجبر الفقر عائلة يمنية نازحة على السكن في حاوية مهجورة، فيما يحاول رب الأسرة سد رمقها بالبحث في مكبات النفايات

الفقر في اليمن 19.01.2022

بدء محاكمة طبيب سوري في ألمانيا متهم بارتكاب جرائم ض الإنسانية في مدينة فرانكفورت.

بدء محاكمة طبيب سوري بتهم جرائم ضد الإنسانية في ألمانيا 19.01.2022

يستعد الأوكرانيون من جميع مناحي الحياة للأسوأ، وعلى استعداد للتدخل في أي لحظة.

استعدادات جنود الاحتياط الأوكرانيون لغزو روسي محتمل 19.01.2022

اقرأ أيضا

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

أردوغان ولعبة "إخافة" الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين! 07.11.2021

يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: Vials labelled Astra Zeneca COVID-19 Coronavirus Vaccine and a syringe are seen in front of a displayed AstraZeneca logo, in this illustration photo taken March 14, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

علماء يجيبون.. ما سبب الشكوك المحيطة بلقاح أسترازينيكا؟ 31.03.2021

يبدو أن الجدل حول لقاح أسترازينيكا البريطاني-السويدي لا يهدأ، فقد قررت ألمانيا تقييد استخدام هذا اللقاح لارتباطه ببعض المخاطر على الصحة، فما هي؟ وبماذا ينصح الخبراء الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح؟

02.07.2021 SAKARYA, TURKEY - JULY 02: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan greets the crowd during a mass opening ceremony of a maternity and children's hospital, dam drinking water and hydroelectric power plant, and vocational and technical high school in Sakarya, Turkey on July 02, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

أردوغان: سنبقى موجودين في ليبيا والعراق وسوريا وأذربيجان 02.07.2021

أكد أردوغان أن تركيا لن تخرج قريبا من البلدان التي توجد فيها قواتها كليبيا وسوريا، كما أكد أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية قريبا، متحدثا كذلك عن مزاعم بشراء قطر لمصنع أسلحة تركي.

Gerade das Dreiländereck Griechenland-Türkei-Bulgarien wird von Flüchtlingen frequentiert.

حدود اليونان مع تركيا - "لا أحد يعلم حقيقة ما يجري في نهر إيفروس" 18.10.2021

اتهامات بانتهاكات حقوق طالبي اللجوء وإعادتهم قسريا إلى تركيا، وممارسة العنف والتعذيب في بعض الحالات، أمور بات ذكرها شبه اعتيادي عند التحدث حول نهر إيفروس الحدودي بين اليونان وتركيا.