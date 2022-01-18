تركيا تستخدم لقاحها الخاص في مكافحة كورونا والخبراء يتشككون

أردوغان: سنبقى موجودين في ليبيا والعراق وسوريا وأذربيجان

أكد أردوغان أن تركيا لن تخرج قريبا من البلدان التي توجد فيها قواتها كليبيا وسوريا، كما أكد أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية قريبا، متحدثا كذلك عن مزاعم بشراء قطر لمصنع أسلحة تركي.