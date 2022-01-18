تركيا تستخدم لقاحها الخاص في مكافحة كورونا والخبراء يتشككون

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تأمل الحكومة التركية في التغلب بسرعة على تفشي وباء كورونا من خلال استخدام لقاحها الخاص توركوفاك. غير أن العديد من الخبراء يتشككون في فاعلية اللقاح بسبب عدم نشر بيانات علمية عنه.
يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.
يبدو أن الجدل حول لقاح أسترازينيكا البريطاني-السويدي لا يهدأ، فقد قررت ألمانيا تقييد استخدام هذا اللقاح لارتباطه ببعض المخاطر على الصحة، فما هي؟ وبماذا ينصح الخبراء الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح؟
أكد أردوغان أن تركيا لن تخرج قريبا من البلدان التي توجد فيها قواتها كليبيا وسوريا، كما أكد أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية قريبا، متحدثا كذلك عن مزاعم بشراء قطر لمصنع أسلحة تركي.
اتهامات بانتهاكات حقوق طالبي اللجوء وإعادتهم قسريا إلى تركيا، وممارسة العنف والتعذيب في بعض الحالات، أمور بات ذكرها شبه اعتيادي عند التحدث حول نهر إيفروس الحدودي بين اليونان وتركيا.
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