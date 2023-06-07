تركيا ترفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين

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رفع البنك المركزي التركي الخميس معدل الفائدة الرئيسية إلى 15 في المئة في تحول كبير في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي دفع باتجاهها الرئيس رجب طيب إردوغان.
رغم قيام البنك المركزي برفع معدل الفائدة الرئيسية من 8,5 في المئة إلى 15 في المئة، تراجعت الليرة التركية بنسبة 2,5 في المئة مقابل الدولار. خبراء يرون في ذلك ردا على قرار البنك باختيار نهج تدريجي بدلاً من ارتفاع كبير.
بعد أيام من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، واصل سعر صرف الليرة التركية تراجعه لمستوى قياسي جديد، في وقت تترقب فيه الأسواق تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لشهاب فاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة.
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في تعاملات الثلاثاء، بعد يومين من إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية ثالثة.
تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي انطلقت اليوم الأحد. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟
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