 تركيا ترفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين | DW الأخبار | DW | 22.06.2023

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تركيا ترفع معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عامين

رفع البنك المركزي التركي الخميس معدل الفائدة الرئيسية إلى 15 في المئة في تحول كبير في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي دفع باتجاهها الرئيس رجب طيب إردوغان.

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