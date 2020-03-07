تركيا ترحل ألمانيين اثنين "من "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"

ذكرت وزارة الداخلية التركية اليوم السبت (السابع من آذار/مارس 2020) أنه تم ترحيل مواطنين ألمانيين اثنين إلى بلدهما.

ووصفت الوزارة المشتبه بهما على أنهما "مقاتلان إرهابيان أجنبيان"، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن الشخصين. وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم ترحيل مزيد من الأشخاص.

وبدأت تركيا في ترحيل المقاتلين الأجانب المنتسبين لتنظيم " "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش"، ومن بينهم مواطنون من ألمانيا ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة، إلى بلدانهم وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتم ترحيل إجمالي 280 مقاتلاً أجنبياً منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حسب الأناضول. ومن بين ذلك العدد جرى ترحيل 30 مواطناً ألمانيا و19 فرنسيا وستة بريطانيين وستة هولنديين.

خ.س/ع.ج (د ب أ)