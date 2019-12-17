تركيا ترحل أكثر من 100 من مقاتلي "داعش" إلى ألمانيا وأوروبا

رحلت السلطات التركية مساء الخميس مواطنا ألمانيا كان يعتزم الالتحاق بتنظيم "داعش" بسوريا وتم اعتقاله خلال محاولته عبور الحدود التركية السورية في السابع من كانون أول/ ديسمبر الجاري، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء. لكن الوكالة لم تذكر مزيدا من المعلومات حول هوية الشخص أو التهم الموجهة إليه.
من جانبها، أكدت السلطات الأمنية الألمانية عدم وجود شبهة إرهابية ضد الشخص المرحل من تركيا ولم تصدر بحقه مذكرة اعتقال لحد الآن. وبذلك يرتفع عدد المقاتلين الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة والذين تم ترحيلهم من تركيا إلى بلدانهم إلى نحو 111 شخصا منذ الشهر الماضي فقط، بينهم 21 مواطنا ألمانيا.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الجمعة (20 كانون أول/ديسمبر 2019) إن تركيا قامت بترحيل 110 مقاتلين أجانب إلى بلادهم منذ 11 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي
وأكد المسؤول إحصاء شاملا نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية يفيد بإعادة 13 فرنسيا، و5 بريطانيين، وبلجيكيين اثنين وهولنديين اثنين واثنين من كوسوفو ودنماركي ويوناني وإيرلندي وأسترالي وأمريكي، إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الأناضول" من مصادر أمنية، اليوم الجمعة، إلى ترحيل هؤلاء "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم في الفترة من 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي وحتى19 كانون أول/ديسمبر الحالي.
ولفتت إلى وجود 849 "مقاتلا إرهابيا أجنبيا"، محتجزين في مراكز الترحيل، وأكدت استمرار عمليات الترحيل. وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بدء ترحيل "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو مطلع تشرين ثان/نوفمبر الماضي إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".
ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
12 يناير/ كانون الثاني 2015: اهتزت تركيا مجددا بفعل هجوم إرهابي استهدف مركزا سياحيا باسطنبول، راح ضحيته عشرة قتلى على الأقل و15 جريحا. وغالبية القتلى طلاب مدارس، تسعة منهم ألمان.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
سارع رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو إلى تحميل تنظيم "داعش" مسؤولية التفجير الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء وسط مدينة إسطنبول، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم انتحاري ينتمي للتنظيم. فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتحاري يحمل الجنسية السورية.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
ميركل من جهتها بلغها الخبر حين كانت في جلسة تشاورية مع عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري في برلين. وفي مؤتمر صحفي مشترك، قالت المستشارة الألمانية: الإرهاب "ضرب اليوم اسطنبول، كما ضرب باريس، وتونس وأنقرة". وأضافت أن "الإرهاب الدولي يظهر مرة جديدة بوجهه الدنيء والمزدري للحياة البشرية"، داعية الى التعاون لمواجهته.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: نفذ انتحاري بحزام ناسف هجوما على حافلة للحرس الرئاسي في قلب العاصمة تونس تسبب في مقتل 12 عنصرا من النخبة الأمنية. الهجوم تبناه "داعش" وكان من أسوء الاعتداءات التي تعرضت لها تونس العام الماضي. وتزامن مع تسلم رباعي الحوار جائزة نوبل للسلام بفضل جهوده لدعم الانتقال الديمقراطي.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: سلسلة من الاعتداءات غير المسبوقة توقع 129 قتيلاً على الأقل وأكثر من 350 جريحاً في باريس. الإرهابيون استهدفوا ستة مواقع مختلفة، من بينها محيط ملعب "ستاد دو فرانس" الدولي ومطاعم في أحياء راقية وصالة للحفلات الموسيقية. وقد أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجمات.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: تفجير دراجة نارية مفخخة يتبعها تفجير انتحاري في سوق بمنطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت يوقع 44 قتيلاً. المنطقة تعتبر معقلاً لتنظيم حزب الله اللبناني. تنظيم "داعش" تبنى الهجوم، وكان الأكثر دموية في تاريخ البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015: طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط "كوغاليمافيا" تسقط في شبه جزيرة سيناء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ224، غالبيتهم روس. وتعتبر هذه أسوأ كارثة جوية روسية على الإطلاق. وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ"داعش" مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015: هز هجوما آخر تركيا وهذه المرة في أنقرة إثر هجوم انتحاري أمام محطة القطارات في العاصمة التركية أنقرة أوقع 102 قتيلاً وأكثر من 500 جريح. وأكد المدعي العام أن تنظيم "داعش" يقف وراء الاعتداء.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
26 يونيو/ حزيران 2015: طالب جامعي مسلح يفتح النار داخل منتجع سياحي بمنطقة سوسة، ويقتل 38 سائحاً أجنبياً، بينهم 30 بريطانياً. وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم، الذي سبقه هجوم مماثل على متحف باردو في تونس العاصمة في الثامن عشر من مارس/ آذار أدى إلى مقتل 22 شخصاً.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
7-9 يناير/ كانون الثاني 2015: مسلحان يفتحان النار داخل مكاتب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من رسامي الكاريكاتور في المجلة. كما قتلت شرطية على مشارف باريس، فيما احتجز مسلح عدداً من الرهائن في متجر يهودي، قتل منهم أربعة أشخاص. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذه الهجمات.
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الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
كما أضاف داود أوغلو أنه اتصل بالمستشارة الألمانية ميركل لتقديم التعازي للشعب الألماني عن مقتل تسعة من الرعايا الألمان في الهجوم، مؤكدا أنه سيتم إطلاع الجانب الألماني على تطورات التحقيقات الجارية.
الكاتب: ي.أ