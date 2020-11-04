 تركيا تدين دعوة هولندية للاعتراف بالإبادة ″الجماعية″ للأرمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2021

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أخبار

تركيا تدين دعوة هولندية للاعتراف بالإبادة "الجماعية" للأرمن

بعد موافقة مجلس النواب الهولندي على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة "الجماعية" للأرمن على يد العثمانيين، أدانت تركيا الاقتراح معتبرة أنه "لا قيمة له" وأن الأهداف منه "انتخابية وشعبوية".

مجلس النواب الهولندي. (الصورة من الأرشيف)

مجلس النواب الهولندي كان قد اعترف عام 2015 بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين. (الصورة من الأرشيف)

استنكرت تركيا بشدة اليوم الجمعة (26 شباط/فبراير) اقتراحاً من البرلمان الهولندي يدعو الحكومة الهولندية إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ورأت أن التصويت "لا قيمة له" و"شعبوي".

مختارات

أكدت المستشارة انغيلا ميركل الطابع غير الملزم لقرار البرلمان الاعتراف بإبادة الأرمن الذي أثار توترا مع أنقرة، الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين، رافضة وصف موقفها بالرضوح لضغوط الرئيس التركي أردوغان.

وصف البرلمان الألماني مجازر الأتراك العثمانيين بحق الأرمن في بداية القرن الماضي بأنها إبادة جماعية – تحت ظروف غريبة. مارسيل فورستناو يعتقد أن موقف البرلمان ليس فصلا مجيدا، وأن البرلمان سكت عن إبادة أخرى!

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "النص الذي تم التصويت عليه في البرلمان الهولندي (...) محاولة لا قيمة لها لإعادة كتابة التاريخ لأهداف سياسية"، وأضافت: "الأشخاص الذين صوتوا لصالح هذا النص لديهم أهداف انتخابية وشعبوية".

ووافق مجلس النواب في البرلمان الهولندي الخميس على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. إلا أن هذا التصويت ليس ملزماً. وقال جويل فورديويند عضو حزب الاتحاد المسيحي الذي طرح الاقتراح: "من الملح أكثر من أي وقت مضى أن تتحدث الدول بوضوح عن الماضي من أجل تعزيز المصالحة".
وقبل التصويت، نصح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بعدم اعتماد الاقتراح معتبراً أن "مصطلح إبادة جماعية له دلالة ضخمة". وكان النواب الهولنديون اعترفوا بالإبادة الجماعية للأرمن في تصويت عام 2018، وهي خطوة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

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وترفض أنقرة رفضاً قاطعاً الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية رغم توثيقها من قبل عدد من المؤرخين، وهو إنكار يستمر حتى اليوم في تسميم العلاقات بين أنقرة ويريفان. وتوتّرت العلاقات بين هولندا وتركيا عقب ترحيل لاهاي وزيرين تركيين في العام 2017 لكن البلدين تمكنا من إعادة تطبيع العلاقات بينهما في العام التالي.
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)

  • Armenische Flüchtlinge in Syrien

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    بدأت مآسي الأرمن في تركيا شهر نيسان / أبريل 1915 واستمرت نحو عامين. واليوم وبعد مضي نحو قرن على بدئها ما زال الضحايا بانتظار أن ينصفهم العالم ويعترف بحقوقهم.

  • Armenien Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    تعود هذه الصورة إلى عام 1915 ويظهر فيها الجندرمة الأتراك وهم يسوقون مئات الألوف من الأرمن في مسيرة عبر صحارى الاناضول إلى "مصير مجهول" ، حيث هلك كثير من الأرمن خلال رحلة العذاب الطويلة.

  • Armenien Völkermord Gedenkstätte in Eriwan

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    أقامت أرمينيا نصبا لضحايا مسيرة العذاب في العاصمة يريفان، وطالبت باعتراف دولي بها كجريمة "إبادة جماعية". يذكر أن 22 دولة قد اعترفت حتى الآن بالمأساة منها فرنسا.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    تعتبر أرمينيا أن ما يناهز 1.5 مليون أرمني قتلوا بصورة منهجية في اعوام الماساة ، فيما تؤكد تركيا أن ما حصل حرب أهلية ترافقت مع مجاعة لقي خلالها 300 إلى 500 ألف أرمني وعدد مماثل لهم من الأتراك مصرعهم .

  • Völkermord an den Armeniern Türkei p178 Archivbild

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    فارازدات اروتيونيان هو أحد الناجيين وروى قصة تهجيره مع عائلته من مدينة وان (تقع في تركيا حاليا) ومشاهدته لمئات اللاجئين القتلى جراء الجوع وأمراض التيفوئيد والكوليرا.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    توثق هذه الصورة من أرشيف وزارة الخارجية الألمانية حياة اللاجئين الأرمن في مدينة حلب السورية في تشرين الأول/أكتوبر 1915.

  • Armenien Völkermord ARCHIV

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    مشهد في مدينة أرزروم (أرضروم) الواقعة شرق الأناضول في سنة 1915. الصورة من مجموعة الباحث في مجال التاريخ الألماني - الأمريكي الدكتور هيلمار كايسر الذي وثق بالصور ماساة الأرمن في تركيا.

  • Bildergalerie Armenien hundertster Jahrestag Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    مدينة "أني" كانت عاصمة أرمينيا، فيما تقع اليوم في تركيا الحديثة بالقرب من الحدود، وهي إحدى المناطق التي يطالب الأرمن باستعادتها من تركيا.

  • Bildergalerie Armenien hundertster Jahrestag Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    أصبحت معالم المدن الأرمينية القديمة في تركيا مهملة ومهجورة ولا تنالها الرعاية رغم أهميتها الثقافية والتاريخية، في الصورة كاتدرائية مدينة "أني".

  • Türkische Menschenrechtsaktivisten erinnern an Armenien-Völkermord

    صور نادرة لمآسي الأرمن في تركيا العثمانية

    ناشطون أتراك ينددون بالماساة، وقد وصف البابا فرنسيس لأول مرة الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية.فرد عليه الرئيس التركي أردوغان بالقول : "أندد بالبابا وأود أن أحذره بألا يرتكب أخطاء مشابهة مرة أخرى". إعداد: زمن البدري

    الكاتب: إعداد: زمن البدري


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