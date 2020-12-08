تركيا تحذر قوات شرق ليبيا بعد احتجاز إحدى سفنها

نددت تركيا باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمل انتقامي محتمل. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة، وسنعتبر تلك العناصر (التي تستهدف المصالح التركية) أهدافا مشروعة".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قد أعلن أن السرية البحرية سوسة قامت باعتراض سفينة شحن تجارية تحمل علم جامايكا، لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر في طريقها لميناء مصراته غرب ليبيا.

وقال إن سفينة الشحن التجارية "مبروكة" كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فردا بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد. وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي استوقفت السفينة قرب ميناء درنة بشرق البلاد.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقا لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت الأمم المتحدة تعمل على إقامة حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام القادم من أجل حل الصراع الدائر في ليبيا منذ فترة طويلة.

ف.ي/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)