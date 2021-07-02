 تركيا تجري مباحثات ″إيجابية″ حول مطار كابول وطالبان تحذرها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.07.2021

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تركيا تجري مباحثات "إيجابية" حول مطار كابول وطالبان تحذرها

أعلنت تركيا أن المباحثات مع الجانب الأمريكي حول إدارة وتشغيل مطار كابول "جارية" بشكل "إيجابي"، بينما وجهت حركة طالبان تحذيرا لأنقرة من "عواقب" هذا "القرار المستهجن".

مطار كابول

مطار كابول

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء (13 يوليو/ تموز 2021) إن المحادثات متواصلة مع الأمريكيين حول تشغيل مطار كابول.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن أكار القول: "لوجود روابط تاريخية وثقافية مع الشعب الأفغاني، فعلنا كل شيء من أجل تحقيق المصالحة والاستقرار والأمن للشعب الأفغاني، وسنواصل العمل في نفس المسار".

وأوضح المسؤول التركي أن بلاده موجودة في أفغانستان منذ 20 عاماً دون اتخاذ مهام قتالية واقتصارها على مهام استشارية وصيانة وإعمار، مضيفاً: "نقوم بتشغيل مطار حامد كرزاي منذ ستة أعوام، وما يلي هذه المرحلة يتمثل بهدفنا في تقديم الاسهامات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لإخواننا الأفغان، وتشغيل المطار وبقائه مفتوحاً".

ولفت إلى أن المحادثات مع الأمريكيين إيجابية قائلاً: "توجد دول أخرى تريد مساعدة أفغانستان ونحن نتواصل معها، إنها عملية ذات أبعاد متعددة يتم التنسيق فيها مع إخواننا الأفغان وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".

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وشدد أكار أن تشغيل مطار العاصمة كابول يمثل رغبة دولية، لأن الدول لن تبقي على ممثلياتها الدبلوماسية بأفغانستان ما لم يكن المطار يعمل.

ويأتي ذلك بعد تحذير وجهته حركة طالبان لأنقرة الثلاثاء، من "عواقب" خططِها لإدارة وحراسة حراسة مطار كابول. وجاء في بيان الحركة أن "إمارة أفغانستان الإسلامية تندد بهذا القرار المستهجن". ووصف البيان القرار التركي بأنه "ليس حكيماً" ويمثل "انتهاكاً لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية".

يذكر أن حركة طالبان التي باتت تسيطر على نحو 85 بالمائة من الأراضي الأفغانية، تتقدم لحصار مدن أخرى، متشجعة برحيل القوات الأجنبية  في الموعد المستهدف في سبتمبر/ أيلول المقبل.

و.ب (د ب أ، رويترز)

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