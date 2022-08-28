تركيا تتهم اليونان بتنفيذ "عمل عدائي" ضدّ طائراتها

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد (28 أغسطس/آب 2022) أن طائرات مقاتلة تابعة لها كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي "اس-300" لليونان، مندّدة بما وصفته بـ"عمل عدائي".

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن "صواريخ دفاع جوي يونانية هددت مقاتلات تركية، حيث أقفلت الرادار على المقاتلات من طراز اف-16".

وقام نظام الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ"إغلاق" أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات "اف-16" التركية التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمّة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وأكّدت المصادر أن هذه الخطوة توازي "عملاً عدائياً" بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). غير أن الطائرات التركية "نفّذت مهمّتها وعادت إلى قاعدتها سالمة".

في المقابل نفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية الاتهامات التركية. ونقلت القناة التلفزيونية العامة "إي آر تي" عن المصادر قولها إن "نظام الدفاع الجوّي اليوناني اس-300 لم يغلق مطلقاً (أجهزة استشعار) طائرات اف-16 التركية".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيان الوزارة جاء فيه أن نظام الدفاع الجوي اس 300، روسي الصنع، المقام في جزيرة كريت، قام بمضايقة المقاتلات التركية يوم 23 آب/أغسطس الجاري، أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط.

ويشار إلى أن إقفال الرادار يعني أن نظام الرادار لصاروخ أو مقاتلة يتبع بصورة آليه هدفا محدداً، حيث يقوم بتعقبه لإصابته بدقة.

واشتكت تركيا في الأشهر الأخيرة من أعمال لليونان وصفتها بالاستفزازية والمضرّة بجهود السلام.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع اليونانية إن تركيا تحاول صناعة "أخبار زائفة"، مضيفة أنه لم تحدث مثل هذه الواقعة.

كما دحضت الوزارة راوية تركيا بشأن واقعة سابقة، حيث قالت في بيان بتاريخ 23 آب/أغسطس الجاري إن أربعة من مقاتلاتها أقلعت من اليونان لاعتراض خمس مقاتلات تركية دخلت على مسار مجموعة من مقاتلات بي 52- اس الأمريكية، التي كانت قد حصلت على تصريح بالتحليق عبر المجال الجوي اليوناني.

وبين الدولتين الجارتين العضوين في الناتو، خلافات تعود إلى الماضي حول الحدود البحرية والجوية تدفع القوّات الجوية إلى تنفيذ دوريات ومهمّات اعتراضية بوتيرة شبه يومية، لا سيّما في محيط الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.

وتتّهم أثينا أنقرة بإرسال طائراتها للتحليق فوق الجزر اليونانية. وتؤّكد تركيا من جهتها أن اليونان تحشد جنوداً في جزر من بحر إيجه، بما يخالف معاهدات السلام المبرمة عقب الحربين العالميتين، بالإضافة إلى الخلاف القائم بشأن استكشاف تركيا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب، د ب ا)