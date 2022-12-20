تركيا.. تبرئة أكثر من مئة أدميرال سابق من تهمة التخطيط لـ"انقلاب"

برّأت محكمة تركية الثلاثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2022) 103 أدميرالات متقاعدين اتّهمهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي بالسعي إلى "انقلاب"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. ومثل الأدميرالات المتقاعدون أمام المحكمة بتهم ارتكاب "جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري" على خلفية توقيعهم في نيسان/أبريل 2021 رسالة مفتوحة أيّدوا فيها اتّفاقية ترمي إلى جعل البحر الأسود منطقة منزوعة السلاح.

وتفرض اتفاقية مونترو المبرمة في عام 1936 قيودا صارمة على عبور السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردانيل المؤديين إلى البحر المتوسط. لكن إردوغان يخطط لبناء قناة جديدة في اسطنبول تقع غربي البوسفور لتخفيف الضغط عن أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

وكان الأدميرالات السابقون يخشون من تداعيات سلبية على تركيا إذا ما انهارت الاتفاقية في حال أقيمت قناة جديدة. وكان أردوغان قد هاجم القادة متّهما إياهم بالتلويح بـ"انقلاب" ضد الحكومة التركية المنتخبة. وطالبت النيابة العامة بالحكم على كل من المتّهمين بالحبس 12 عاما، علما بأن المحكمة كانت قد أطلقت سراحهم بكفالة بانتظار بدء المحاكمة. وقضت محكمة في أنقرة بتبرئتهم لعدم توافر عناصر قضائية تشكل دليلا على ارتكاب جرم، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

السويد ترفض تسليم أنقرة صحفيا تركيا

وفي موضوع منفصل، ندّدت تركيا الثلاثاء برفض السويد ترحيل صحافي تركي من ضمن من تشترط أنقرة تسليمهم لها لإعطاء موافقتها على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي . ويطالب أردوغان السويد بتسليم أنقرة 12 شخصا يتّهمهم بالضلوع في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في العام 2016 أو بالانتماء إلى ميليشيا كردية محظورة تصنّفها واشنطن والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وكينيش، رئيس التحرير السابق لصحيفة "زمان" التي أغلقت، هو الوحيد الذي ذكره أردوغان بالاسم. وعلّلت المحكمة العليا في السويد قرارها منع تسليم أنقرة الصحافي بـ"خطر تعرّضه لاضطهاد بسبب قناعاته السياسية".

ووجّه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو انتقادات حادة لقرار السويد رفض تسليم كينيش. وقال تشاوش أوغلو إن القرار القضائي يهدد بإطاحة تقدّم أحرزه الجانبان خلال أشهر من المحادثات. وأشار إلى أن "رفض طلبنا تسلّم بولنت كينيش هو تطوّر سلبي للغاية". وشدّد تشاوش أوغلو على أن تسليم السويد في وقت سابق من الشهر الحالي شخصا يشتبه بأنه عضو في منظمة كردية متمردة، غير كاف لنيل موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب)