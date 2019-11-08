تركيا تبدأ بترحيل أسرى من تنظيم "الدولة الإسلامية"

قال تلفزيون (تي.آر.تي خبر) الرسمي إن تركيا بدأت ترحيل أسرى من متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) اليوم الإثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) بعد أن حذر وزير الداخلية الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم.
ولم يعرف بعد عدد المتشددين الذين سيتم ترحيلهم. ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة إن هناك 1201 من أسرى الدولة الإسلامية في السجون التركية بينما احتجزت أنقرة 287 متشددا في سوريا. وقبل ذلك بيوم ذكر أردوغان أن تركيا لديها 1149من عناصر داعش "في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب".
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن إسماعيل تشاتقلي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، قوله اليوم الإثنين إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا سبعة ألمان. وقال المتحدث باسم الداخلية التركية: "ترحيل مقاتل أجنبي أمريكي إرهابي بعد استكمال إجراءاته... تم الانتهاء من خطط سفر سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني وسيجري ترحيلهم في 14 نوفمبر".
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن الجمعة الماضية أن بلاده ستبدأ ترحيل مقاتلي داعش الأجانب إلى أوطانهم بدءا من الإثنين، رغم أن تفاصيل هذه الترتيبات لا تزال غير واضحة. وقال صويلو، مخاطبا الدول المعنية: "نقول الآن إننا سنعيدهم إليكم.."، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
ولم يذكر صويلو الدول آنذاك التي سيتم ترحيل عناصر داعش إليها، أو كيف سيتم ذلك. وكان وزير الداخلية ألقى باللوم في السابق على الحلفاء الأوروبيين، وانتقد بريطانيا وهولندا، لانتهاج "الطريقة السهلة" بإسقاط جنسية مسلحي داعش ورفض تسملهم. وسبق لصويلو أن قال "تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".
ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
12 يناير/ كانون الثاني 2015: اهتزت تركيا مجددا بفعل هجوم إرهابي استهدف مركزا سياحيا باسطنبول، راح ضحيته عشرة قتلى على الأقل و15 جريحا. وغالبية القتلى طلاب مدارس، تسعة منهم ألمان.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
سارع رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو إلى تحميل تنظيم "داعش" مسؤولية التفجير الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء وسط مدينة إسطنبول، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم انتحاري ينتمي للتنظيم. فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتحاري يحمل الجنسية السورية.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
ميركل من جهتها بلغها الخبر حين كانت في جلسة تشاورية مع عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري في برلين. وفي مؤتمر صحفي مشترك، قالت المستشارة الألمانية: الإرهاب "ضرب اليوم اسطنبول، كما ضرب باريس، وتونس وأنقرة". وأضافت أن "الإرهاب الدولي يظهر مرة جديدة بوجهه الدنيء والمزدري للحياة البشرية"، داعية الى التعاون لمواجهته.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: نفذ انتحاري بحزام ناسف هجوما على حافلة للحرس الرئاسي في قلب العاصمة تونس تسبب في مقتل 12 عنصرا من النخبة الأمنية. الهجوم تبناه "داعش" وكان من أسوء الاعتداءات التي تعرضت لها تونس العام الماضي. وتزامن مع تسلم رباعي الحوار جائزة نوبل للسلام بفضل جهوده لدعم الانتقال الديمقراطي.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: سلسلة من الاعتداءات غير المسبوقة توقع 129 قتيلاً على الأقل وأكثر من 350 جريحاً في باريس. الإرهابيون استهدفوا ستة مواقع مختلفة، من بينها محيط ملعب "ستاد دو فرانس" الدولي ومطاعم في أحياء راقية وصالة للحفلات الموسيقية. وقد أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجمات.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: تفجير دراجة نارية مفخخة يتبعها تفجير انتحاري في سوق بمنطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت يوقع 44 قتيلاً. المنطقة تعتبر معقلاً لتنظيم حزب الله اللبناني. تنظيم "داعش" تبنى الهجوم، وكان الأكثر دموية في تاريخ البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015: طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط "كوغاليمافيا" تسقط في شبه جزيرة سيناء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ224، غالبيتهم روس. وتعتبر هذه أسوأ كارثة جوية روسية على الإطلاق. وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ"داعش" مسؤوليته عن إسقاط الطائرة.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015: هز هجوما آخر تركيا وهذه المرة في أنقرة إثر هجوم انتحاري أمام محطة القطارات في العاصمة التركية أنقرة أوقع 102 قتيلاً وأكثر من 500 جريح. وأكد المدعي العام أن تنظيم "داعش" يقف وراء الاعتداء.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
26 يونيو/ حزيران 2015: طالب جامعي مسلح يفتح النار داخل منتجع سياحي بمنطقة سوسة، ويقتل 38 سائحاً أجنبياً، بينهم 30 بريطانياً. وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم، الذي سبقه هجوم مماثل على متحف باردو في تونس العاصمة في الثامن عشر من مارس/ آذار أدى إلى مقتل 22 شخصاً.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
7-9 يناير/ كانون الثاني 2015: مسلحان يفتحان النار داخل مكاتب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من رسامي الكاريكاتور في المجلة. كما قتلت شرطية على مشارف باريس، فيما احتجز مسلح عدداً من الرهائن في متجر يهودي، قتل منهم أربعة أشخاص. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذه الهجمات.
-
الإرهاب يضرب مجددا تركيا و"داعش" في قفص الاتهام
كما أضاف داود أوغلو أنه اتصل بالمستشارة الألمانية ميركل لتقديم التعازي للشعب الألماني عن مقتل تسعة من الرعايا الألمان في الهجوم، مؤكدا أنه سيتم إطلاع الجانب الألماني على تطورات التحقيقات الجارية.
الكاتب: ي.أ