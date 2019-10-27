 تركيا تأمل استخلاص معلومات ثمينة إثر اعتقالها شقيقة البغدادي | أخبار | DW | 05.11.2019

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أخبار

تركيا تأمل استخلاص معلومات ثمينة إثر اعتقالها شقيقة البغدادي

تركيا تعلن اعتقال شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق البغدادي، وتعتبر ذلك "دليلا آخر" على نجاح عملياتها في مكافحة الإرهاب. وتأمل السلطات التركية الحصول على معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن البنية الداخلية لتنظيم داعش.

Istanbul Polizei Hauptquartier Schießerei (Getty Images/AFP/O. Kose)

أرشيف

أكدت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء (الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني) توقيف شقيقة الزعيم السابق لما لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي. وكتب فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، على موقع تويتر،:"إلقاء القبض على شقيقة البغدادي هو دليل آخر على نجاح

عملياتنا لمكافحة الإرهاب"، دون المزيد من التفاصيل ودون ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها. وأضاف "تنتشر دعاية سوداء كثيرة ضد تركيا لتثير الشكوك في عزمنا على محاربة داعش". 

مختارات

مقتل البغدادي في سوريا إنجاز ينسبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه بكل فخر وحماس، بينما يؤكد في نفس الوقت على رغبته بالانسحاب من سوريا وكل "الحروب التي لا تنتهي". فما تأثير مقتل البغدادي وسياسة ترامب على تنظيم "داعش"؟ (28.10.2019)

لا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي قادرا على المناورة، هذا ما خلص إليه التقرير الأمريكي السنوي حول محاربة الإرهاب. التقرير حذر من أن الجماعات الإرهابية طوّرت من تكتيكاتها ومن طرق استخدامها للتكنولوجيا. (01.11.2019)

وكان مسؤول تركي كبير قد قال لرويترز إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتق لت في مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة أطفال. وقال المسؤول "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي، ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كانت الشخصية التي ألقي القبض عليها هي أخته. بيد أن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بأنه رصد عملية مداهمة نفذتها قوات تركية لأحد المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي مساء أمس، وأن القوات "اعتقلت شقيقة البغدادي، برفقة زوجها وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين من خمسة أطفال، بالإضافة لاعتقال أربعة أشخاص عراقيين، لم يعرف حتى فيما إذا كانوا ينتمون للتنظيم أم لا". ولفت المرصد إلى أن "شقيقة البغدادي متواجدة بالمخيم هذا منذ فترة والمخابرات التركية تعلم بوجودها هناك".

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي عندما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق في شمال غرب سوريا. وأكد تنظيم "الدولة الإسلامية" في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت يوم الخميس موت زعيمه وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، دب أ)

 

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