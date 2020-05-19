 تركيا تأمر باعتقال العشرات بسبب ″مظاهرات كوباني″ عام 2014 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تركيا تأمر باعتقال العشرات بسبب "مظاهرات كوباني" عام 2014

أمرت السلطات التركية باعتقال العشرات، بينهم مسؤولون في حزب موالٍ للأكراد، على خلفية احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة "داعش" على مدينة كوباني السورية. الاحتجاجات شملت أعمال عنف وأودت بحياة 37 شخصاً.

المحكمة الدستورية في أنقرة

النيابة العامة في أنقرة أصدرت مذكرات اعتقال بحق 82 شخصاً على خلفية "مظاهرات كوباني" عام 2014. الصورة للمحكمة الدستورية في أنقرة

أصدرت النيابة العامة في أنقرة اليوم الجمعة (25 أيلول/سبتمبر 2020) مذكرات توقيف بحق 82 شخصاً من بينهم رئيس بلدية ومسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، على خلفية تظاهرات مؤيدة للأكراد قبل ست سنوات، حسبما أعلن مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

مختارات

وتتعلق مذكرات الاعتقال بتظاهرات في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في تركيا اندلعت في أعقاب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على بلدة كوباني السورية الحدودية ذات الغالبية الكردية.

وتبحث الشرطة عن 82 مشتبهاً بهم في العاصمة التركية وست محافظات أخرى، وفق بيان لمكتب النائب العام في  أنقرة اليوم. وجاء في البيان: "مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع لنيابة أنقرة فتح تحقيقاً يتعلق بتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وما يسمى بعناصره التنفيذية... وأمر في المرحلة الحالية بالقبض على 82 مشتبهاً به".

وقال المكتب إن الجرائم التي ارتكبت خلال التظاهرات تتضمن القتل والشروع في القتل والسرقة والإضرار بممتلكات والنهب وإحراق العلم التركي، وجرح 326 عنصراً أمنياً و435 مدنياً.

مشاهدة الفيديو 03:07

سكان كوباني يتخوفون من زحف القوات التركية إليهم

وشملت أوامر الاعتقال شخصيات بارزة من حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم سيري سوريا أوندر ونظمي غور وأيلا أكات أتا وألتان تان وأمين أينا، حسب صحيفة "حرييت" التركية. كما صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية قارص (شرق) أيهان بيلغين، وفق ما ذكر "حرييت". وفاز بيلغين برئاسة البلدية في الانتخابات المحلية عام 2019 عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر كتلة للمعارضة في البرلمان التركي.

وفاز ما مجموعه 65 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديموقراطي في تلك الانتخابات، استُبدل 47 منهم بمسؤولين غير منتخبين فيما أوقف البعض بتهم الإرهاب، حسبما ذكر الحزب  الشهر الماضي. وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حركة تمرد ضد الدولة منذ 1984. وينفي الحزب تلك التهمة.

وأورد التحقيق اسمي عضوي الرئاسة المشتركة للحزب فيغين يوكسكداغ وصلاح الدين دميرتاش لكنهما مسجونان منذ 2016 وينتظران المحاكمة في قضايا عدة. وتتهم الحكومة الحزب بحض الناس على المشاركة في التظاهرات التي خرجت في أنحاء تركيا وقتل خلالها 37 شخصاً. لكن الحزب يحمل الشرطة التركية المسؤولية عن أعمال العنف تلك.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كجماعة "إرهابية". ويحمل الحزب السلاح ضد الدولة في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984. وانهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين في عام 2015.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Syrien Bilder aus Kobane | Motorradfahrer, Statue (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    رمز المقاومة

    في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 قام عناصر "الدولة الإسلامية" بحصار مدينة عين العرب (كوباني الكردية السورية). أدى الهجوم إلى نزوح جماعي من البلدة والمناطق الريفية المحيطة بها إلى تركيا، في حين بقى الكثيرون لخوض المعركة ضد العدو. ويرمز هذا التمثال في مدخل المدينة إلى المقاومة حيث تم نحته تكريما للمرأة التي نفذت هجوما انتحاريا استهدف أحد مواقع تنظيم داعش وهي "أرين ميركان".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Zerstörung (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    كوبانيغراد

    ساعدت الغارات الجوية الأمريكية القوات الكردية البرية حتى تم تحرير كوباني رسميا في 26 يناير / كانون الثاني2017 . لكن 70 بالمائة من المدينة التي كانت مزدحمة وتقع على الحدود التركية السورية تم تسميتها بـ "ستالينغراد الكردية" أو "كوبانيغراد". ويقول مسؤولون لـ "DW" إن 50٪ من المناطق المتضررة قد أعيد بناؤها.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Wiederaufbau (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    إعادة البناء من الصفر

    على الرغم من وعود المجتمع الدولي بإعادة بناء المدينة، قال مسؤولون محليون لـ DW إن الأموال تأتي إما من الشتات الكردي أوالتبرعات الخاصة. وفي حين تغطي إدارة كوباني تكلفة البنية الأساسية مثل الطرق والصرف الصحي، يتعين على السكان المحليين دفع ما يقرب من 20000 دولار (17000 يورو) لإعادة بناء منازلهم.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Bazar (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    البازار الصاخب

    يعد سوق المدينة مرة أخرى نقطة محورية للزوار والمقيمين. إلا أن السلع ليست متاحة بسهولة للسكان المحليين نتيجة الحظر الذي تفرضه كل من أنقرة وأربيل على سوريا التي يسيطر عليها الأكراد. وتؤدي هذه المظالم السياسية أيضا إلى نقص مواد البناء الأساسية، التي تشكل عقبة رئيسية أمام عملية إعادة الإعمار حسبما ذكرت مصادر من داخل المدينة ل DW

  • Syrien Bilder aus Kobane | Graffiti, Motorradfahrer (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    "الصحة هي الحياة"

    ومنذ أن أعاد الهلال الأحمر الكردستاني فتح المستشفى الأول في عام 2016، أُضيف اثنان آخران إلى القائمة. وقد أرسلت منظمة اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود معدات طبية خاصة لتلك المستشفيات، ولكن هناك حاجة متزايدة للأدوية. فالمستشفيات أيضا تقوم بتلقي العديد من الجرحى الذين يأتون يوميا من الرقة، حيث يستمر القتال بين قوات الأكراد و"الدولة الإسلامية".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Erinnerung gefallene Kämpfer (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للذكرى

    تمتلئ المدينة بصور الرجال والنساء الذين قتلوا أثناء حصار كوباني أو على جبهات أخرى. كما أن عبد الله أوجلان، المؤسس المشارك وقائد حزب العمال الكردستاني السجين، هو أيضا صورة متكررة على الجدران واللافتات وحتى على زي وحدات حماية الشعب "الميليشيات الكردية".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Militär (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    الحرب لم تنته بعد

    على الرغم من تحسن الأمن بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية، لا يزال العديد من الأشخاص ينضمون إلى صفوف قوات سورية الديمقراطية، وهي القوة المتعددة الجنسيات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تقاتل "الدولة الإسلامية" في معاقلها السورية الأخيرة. يقول المجند هيفال سيبان لـ "DW": "كنت صغيرا جدا في القتال عام 2014، ولكن في الثامنة عشرة من عمري ، لم يعد بإمكاني تخطي التزاماتي".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Wäsche (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    حطامي هو منزلي

    ولا يزال العديد من أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف منازلهم لإعادة بنائها يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الأنقاض، دون توفر المياه أو الكهرباء. وبعد ثلاث سنوات من الحصار، لم يتم بعد إزالة الكثير من الحطام.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Kinder in Flüchtlingslager (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    الحالمون بالأنقاض !

    هناك أيضا من لا يستطيعون حتى العودة إلى أنقاض منازلهم السابقة ويظلون عالقين في مخيم للاجئين خارج كوباني والذي يستضيف 50 أسرة. يقول إدريس شيخ، وهو أب لعشرة أطفال، لـ"DW": "سأكون سعيداً جدا إذا استطعت توفيرالمال لإعادة بناء غرفة لعائلتي". كارلوس زوروتوزا / س.م


مواضيع ذات صلة

Belgien Gespräch von der Leyens mit Erdogan ohne erkennbares Ergebnis

الاتحاد الأوروبي ينتقد إقصاء رؤساء بلديات معارضين في تركيا 19.05.2020

منذ أكثر من عام تشن أنقرة حملة اعتقالات وإقصاء بحق سياسيين من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة ألا يكون تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب "لأسباب سياسية".

Türkei Begräbnis von Ebru Timtik

تركيا.. الغاز المسيل للدموع لتفريق مشيّعي محامية توفيت في السجن 28.08.2020

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وطاردت مئات المشيعين أثناء دفن محامية مسجونة توفيت بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يوماً احتجاجاً على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب. أهم محطات حياة المحامية في هذا التقرير.

Hozan Cane

تركيا ـ مغنية ألمانية تقبع في السجن بتهمة "الإرهاب" 03.09.2020

رغم "عدم وجود دليل واضح" على عضويتها في منظمة إرهابية، ورغم طلب المدعي العام الإفراج عنها إلا أن محكمة تركية رفضت الإفراج عن المغنية هوزان كين، التي تحاكم بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وحكم عليها بالسجن 6 سنوات وثلاثة أشهر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  