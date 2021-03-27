تركيا.. السجن مدى الحياة لضباط سابقين في قضية الانقلاب الفاشل

ذكر وكالة الأنباء الفرنسية لأن محكمة تركية قضت اليوم الأربعاء (السابع من أبريل/نيسان 2021) بالسجن مدى الحياة بحق 22 من كبار العسكريين السابقين (حسب وكالة الأنباء الألمانية 38 ضابطا) بعد إدانتهم بلعب دور أساسي في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب اردوغان والتي تبعتها عمليات تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة. ويندرج هؤلاء ضمن مجموعة من 497 عسكريًا خدموا بغالبيتهم في الحرس الرئاسي، ويحاكمون أمام محكمة في أنقرة.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أشارت في بادئ الأمر الى صدور أربعة أحكام فقط بالسجن مدى الحياة لكن محاميا للرئاسة التركية قال لوكالة فرانس في ختام الجلسة إن العدد 22 عسكريا سابقا.

وأدين المشتبه بهم بعدة تهم، لا سيما محاولة قلب النظام الدستوري. وأخذت النيابة عليهم أيضا أنهم داهموا مقر القناة العامة "تي ار تي" وأرغموا الصحافيين على بث بيان الانقلابيين وكذلك مهاجمة المقر العام لهيئة الأركان.

مشاهدة الفيديو 04:15 شارك محاكمات تركية للصحفيين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/2r4va محاكمات تركية للصحفيين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

وفي تشرين الثاني/نوفمبر حكم على 337 شخصا بينهم ضباط وطيارون بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب هذه والتي نفذت في 15 تموز/يوليو 2016. وبين الأشخاص المحكومين خصوصا طيارون قصفوا عدة مواقع رمزية في العاصمة أنقرة مثل البرلمان وضباط ومدنيون أداروا الانقلاب من قاعدة أكينجي العسكرية.

من جانب آخر، حكم على 60 شخصا بعقوبات سجن مختلفة فيما تمت تبرئة 75 شخصا في ختام محاكمة مثل فيها حوالى 500 متهم أمام القضاء.

وأوقعت محاولة الانقلاب رسميا 251 قتيلا، باستثناء القتلى من الانقلابيين وأكثر من ألفي جريح. وهذا الحدث الذي أثار صدمة في تركيا أدى الى حملة تطهير واسعة النطاق ودفع بالرئيس اردوغان الى توسيع سلطاته.

وتتهم انقرة الداعية عبد الله غولن بتدبير الانقلاب. وينفي غولن وهو حليف سابق للرئيس التركي، يقيم في الولايات المتحدة، أي ضلوع له في هذه المسألة. ومنذ وقوع محاولة الانقلاب، تلاحق السلطات بدون هوادة أنصار الداعية غولن وقامت بعمليات تطهير بحجم غير مسبوق في تاريخ تركيا الحديث.

وتم اعتقال عشرات آلاف الأشخاص فيما فُصل 140 ألفا من عملهم أو علقوا عن العمل. وتتواصل موجة الاعتقالات حتى الآن رغم أن وتيرتها تراجعت بعد مضي خمسة أعوام على محاولة الانقلاب تلك.

وانتهت حوالى 290 محاكمة في قضايا مرتبطة بمحاولة الانقلاب فيما تتواصل ثماني قضايا أخرى على الأقل. وأدانت المحاكم حتى الآن حوالى 4500 شخص وأصدرت عقوبات سجن مدى الحياة على حوالى ثلاثة آلاف منهم، بحسب الأرقام الرسمية.

هـ.د/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)